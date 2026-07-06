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PENSII private 2026 | Peste 227 de miliarde de active avute de fondurile de pensii la finalul lunii mai 2026. Anunțul făcut de ASF

Bogdan Ilea

Publicat

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Peste 227 de miliarde de active avute de fondurile de pensii private la finalul lunii mai 2026. Anunțul făcut de ASF

La finalul lunii mai 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

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,,Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei.

La finalul lunii mai, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 145,39 miliarde de lei (63,9%). Acestea erau urmate de acțiuni, cu 63,13 miliarde de lei (27,7%), fonduri de investiții, cu 7,76 miliarde de lei (3,4%) și obligațiuni corporative, cu 7,63 miliarde de lei (3,4%).

ASF precizează că, la finalul lunii mai 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.532.898 participanți. În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

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