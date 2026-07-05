Curier Județean

Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 secunde

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Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului

Noul Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia, aflat în consultare publică, include o obligație mai puțin obișnuită pentru proprietarii de autovehicule. Documentul stabilește că menținerea curățeniei mașinii nu mai este doar o opțiune personală, ci o obligație legală atunci când vehiculul ocupă spațiul comun.

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Mai exact, regulamentul prevede sancțiuni clare pentru „neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie”. Măsura vizează eliminarea aspectului neîngrijit al mașinilor abandonate sau lăsate perioade lungi în parcările orașului.

Care sunt sancțiunile propuse

Nerespectarea acestei obligații se consideră contravenție și se sancționează diferențiat, în funcție de tipul proprietarului:

*Persoanele fizice surprinse cu autovehicule neîntreținute pe domeniul public riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

*Persoanele juridice care dețin mașini murdare sau lăsate în stare de degradare în spațiile publice vor fi sancționate cu amenzi mult mai mari, între 1.000 și 5.000 de RON.

Constatarea acestor fapte intră în atribuțiile Poliției Locale Alba Iulia, iar sumele încasate din amenzi vor fi direcționate în totalitate către bugetul local.

foto: arhivă (cu rol informativ)

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