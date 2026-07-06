Traian Băsescu: ,,Nicuşor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte. L-am susţinut, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie”
Traian Băsescu: ,,Nicuşor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte. L-am susţinut, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie”
Fostul președinte Traian Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan că a renunțat la atribuțiile constituționale ale șefului statului, după ce acesta a anunțat că nu va desemna un premier până când partidele nu vor propune un candidat care să beneficieze de susținerea unei majorități de 51% în Parlament.
Băsescu s-a întrebat în ce Constituţie scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat cu 51%. Totuşi, fostul şef al statului a spus că, dacă „ar fi din nou în competiţie cu George Simion, l-ar susţine tot pe Nicuşor Dan”.
Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi 24, că Nicuşor Dan nu este obligat să declanşeze alegerile anticipate după două căderi de guvern, dar că nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic.
”Avem 60 de zile în care preşedintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi una, o soluţie, varianta alegerilor anticipate. Atenţie! Preşedintele nu e obligat, după două căderi de guvern, să declanşeze anticipatele. Poate încerca şi a treia oară şi a cincea oară şi a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic, pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situaţiei politice. De asta nu îl înţeleg pe Nicuşor de ce n-a făcut a doua desemnare. Să vadă, trece bine, nu trece, are guvern, nu trece foarte bine, are condiţii să utilizeze la un moment dat şi o a treia soluţie de trecere peste criza politică, şi anume alegerile anticipate”, a afirmat Băsescu.
El susţine că Nicuşor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte.
”Preşedintele Nicuşor Dan, pe care l-am susţinut şi – deschid paranteză – dacă ar fi din nou în competiţie cu Simion, l-aş susţine tot pe Nicuşor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicuşor Dan pur şi simplu şi-a abandonat rolul de preşedinte. S-a apucat el să transmită partidelor: «Până nu îmi daţi un candidat cu 51% , eu nu desemnez». Dar de unde până unde? În ce Constituţie îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%? Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-şi asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament şi se creează condiţiile pentru o altă variantă de soluţionare a crizei şi anume alegerile anticipate”, a transmis Traian Băsescu.
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