Ştirea zilei

FOTO | Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

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Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență

Echipa de salvatori montani aflată în serviciu la punctul de lucru de la Rimetea, a fost solicitată să intervină pentru acordarea primului ajutor unei turiste de 26 ani din Cluj-Napoca, în după-amiaza zilei de duminică, în jurul orei 15.00.

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Mai exact, în zona de aval a Cheilor Râmețului, unde datorită pierderii aderenței pe poteca turistică aceasta a căzut și a suferit un traumatism de membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai mobiliza și deplasa, a transmis Salvamont Alba.

Turiștii aflați în zonă i-au acordat primul ajutor și au solicitat sprijinul echipei SALVAMONT. Intervenția a fost una dificilă, terenul fiind foarte accidentat, și poteca turistică foarte îngustă ceea ce a făcut ca deplasarea tărgii de salvare să fie o provocare chiar și pentru profesioniști.

După extragerea victimei din zona cheilor, aceasta a fost transportată la întâlnire cu ambulanța SMURD Aiud, care a preluat-o și a transportat-o la spital. 

Mulțumim turiștilor care s-au mobilizat pentru acordarea primului ajutor tinerei, și celor care ne-au sprijinit în acțiunea de astăzi la transport si eliberarea traseului de copacii doborâți, care ar fi făcut salvarea și mai anevoioasă. Totodată atragem din nou atenția asupra echipării turiștilor cu bocanci, rucsac, lanternă, pelerină de ploaie și apă potabilă, chiar dacă traseele urmate par unele lejere pe firul apei, mai explică sursa citată.

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