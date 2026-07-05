FOTO | Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență
Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență
Echipa de salvatori montani aflată în serviciu la punctul de lucru de la Rimetea, a fost solicitată să intervină pentru acordarea primului ajutor unei turiste de 26 ani din Cluj-Napoca, în după-amiaza zilei de duminică, în jurul orei 15.00.
Mai exact, în zona de aval a Cheilor Râmețului, unde datorită pierderii aderenței pe poteca turistică aceasta a căzut și a suferit un traumatism de membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai mobiliza și deplasa, a transmis Salvamont Alba.
Turiștii aflați în zonă i-au acordat primul ajutor și au solicitat sprijinul echipei SALVAMONT. Intervenția a fost una dificilă, terenul fiind foarte accidentat, și poteca turistică foarte îngustă ceea ce a făcut ca deplasarea tărgii de salvare să fie o provocare chiar și pentru profesioniști.
După extragerea victimei din zona cheilor, aceasta a fost transportată la întâlnire cu ambulanța SMURD Aiud, care a preluat-o și a transportat-o la spital.
Mulțumim turiștilor care s-au mobilizat pentru acordarea primului ajutor tinerei, și celor care ne-au sprijinit în acțiunea de astăzi la transport si eliberarea traseului de copacii doborâți, care ar fi făcut salvarea și mai anevoioasă. Totodată atragem din nou atenția asupra echipării turiștilor cu bocanci, rucsac, lanternă, pelerină de ploaie și apă potabilă, chiar dacă traseele urmate par unele lejere pe firul apei, mai explică sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public Un bărbat din județul Alba, condamnat inițial la un an și șase luni de închisoare cu executare pentru conducere fără […]
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat vineri, 3 iulie 2026 una dintre cele mai importante hotărâri din ultimii ani într-un dosar complex instrumentat de DIICOT, vizând o amplă rețea de distribuție de substanțe psihoactive și droguri de risc care ar […]
FOTO | Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni”
Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni” Un grup format din opt italieni pasionați de motociclete, aflați într-un tur al României, având ca obiectiv vizitarea celor mai impresionante castele și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS...
Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian: „Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență, răbdare și continuitate”
Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian: „Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență,...
Știrea Zilei
FOTO | Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență
Accident în Cheile Râmețului: O tânără de 26 de ani a suferit un traumatism. Salvamont Alba a intervenit de urgență...
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost...
Curier Județean
Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului
Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului...
FOTO | Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...