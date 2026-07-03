VIDEO | Razie în Alba Iulia: Amenzi de aproape 28.000 de lei, un permis reținut și certificate de înmatriculare retrase

Razie în Alba Iulia: Amenzi de aproape 28.000 de lei, un permis reținut și certificate de înmatriculare retrase

Joi, 2 iulie 2026, în intervalele orare 06.00 – 11.00 și 17.00 – 20.00, Poliția Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, al Poliției Locale Alba Iulia, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Alba, au desfășurat o acțiune, pe raza de competență, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 133 de verificări de persoane și 42 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

âAu fost constatate 83 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 27.735 de lei.

Totodată, a fost reținut un permis de conducere și patru certificate de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE