5-6 septembrie 2026 | Alertă meteo de caniculă și vijelii în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 36 de grade, dar și vânt puternic
Alertă meteo de caniculă și vijelii în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 36 de grade, dar și vânt puternic
Sâmbătă, 5 septembrie 2026 și duminică, 6 septembrie 2026 județul Alba și alte zone din țară sunt sub Galben de caniculă, dar și sub Cod Galben de vijelii.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei
Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 12:00 – 05 septembrie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali
În intervalul menționat în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70…90 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: zonele montane
În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70…80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h.
Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40…50 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 septembrie, ora 09:00 – 06 septembrie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali
Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h.
Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h.
sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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