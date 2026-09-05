5-6 septembrie 2026 | Alertă meteo de caniculă și vijelii în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 36 de grade, dar și vânt puternic

Alertă meteo de caniculă și vijelii în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 36 de grade, dar și vânt puternic

Sâmbătă, 5 septembrie 2026 și duminică, 6 septembrie 2026 județul Alba și alte zone din țară sunt sub Galben de caniculă, dar și sub Cod Galben de vijelii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei

Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 12:00 – 05 septembrie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali

În intervalul menționat în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70…90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: zonele montane

În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70…80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40…50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 septembrie, ora 09:00 – 06 septembrie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali

Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h.

sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal