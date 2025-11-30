VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor

Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor

Un tânăr de 24 de ani din Cugir, județul Alba a fost reținut după ce polițiștii l-au identificat ca autor al două furturi calificate comise în noaptea de 9 spre 10 noiembrie, în două lăcașuri de cult din comuna Tritenii de Jos. În total, ar fi sustras 2.200 de lei.

Potrivit IPJ Cluj, la data de 29 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, bănuit de săvârșirea a două infracțiunii de furt calificat.

În fapt, în noaptea de 9/10 noiembrie 2025, în jurul orei 03.00, tânărul ar fi pătruns fără drept într-un locaș de cult din satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, de unde ar fi sustras suma de 200 lei.

De asemenea, în aceeași noapte în jurul orei 04.00, acesta ar fi pătruns într-un alt locaș de cult din comuna Tritenii de Jos, de unde a sustras suma de 2.000 lei.

În cursul zilei de azi, 30 noiembrie 2025, tânărul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea unui procuror din cadul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda.

Cazul relatat de Ziarul Unirea: tânărul susține că o percheziție a IPJ Hunedoara l-a împins în pragul suicidului

Ziarul Unirea a publicat ieri un amplu articol în care tânărul de 24 de ani din Cugir a relatat că, pe 12 noiembrie 2025, a trecut printr-un episod psihic sever după o percheziție efectuată de polițiști ai IPJ Hunedoara, în lipsa sa, în două locații, la Cugir și la Obreja.

Tânărul a mai declarat pentru Ziarul Unirea că presiunea psihologică l-a afectat grav și că, pe drum spre Timișoara, într-o stare de panică, ar fi recurs la un gest suicidar.

Acesta spune că depusese și o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba Iulia.

În articol, Ziarul Unirea a redat și punctul de vedere transmis de IPJ Hunedoara.

Potrivit actualizării publicate de Ziarul Unirea, reprezentanții IPJ Hunedoara au transmis că, întrucât tânărul s-a sustras cercetărilor, la 29 noiembrie 2025 a fost pus în executare un mandat de aducere pe numele său. Polițiștii din Hațeg s-au deplasat la Poliția Cugir, unde i s-a adus la cunoștință că are calitatea de suspect într-un dosar de furt calificat.

Cercetările sunt în desfășurare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI