VIDEO | Radarul TruCAM, spaima șoferilor vitezomani din Alba: Cum funcționează aparatul și ce riscă cei surprinși depășind viteza legală. Explicațiile unui polițist rutier

Bogdan Ilea

Radarul TruCAM, spaima șoferilor vitezomani din Alba. Cum funcționează aparatul și ce riscă cei surprinși depășind viteza legală. Explicațiile unui polițist rutier

Radarul TruCAM, folosit de polițiștii rutieri pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală, care poate înregistra abaterile chiar și de la distanțe de până la 1.000 de metri, în funcție de configurația terenului, este spaima șoferilor vitezomani din România.

Dispozitivul este integrat în sistemul e-Sigur, iar șoferii surprinși circulând prea repede primesc ulterior acasă o solicitare prin care trebuie să comunice cine se afla la volan.

De Ziua Poliției Române, în Cetatea Alba Iulia, vizitatorii au putut vedea de aproape unul dintre aparatele care le dau emoții multor șoferi vitezomani. 

Agentul șef principal Cudur Adrian, din cadrul Serviciului Rutier Alba, a explicat pentru ziarulunirea.ro cum funcționează dispozitivul, dar și ce se întâmplă după înregistrarea unei abateri. 

Ce este și cum funcționează radarul TruCAM:

Radarul de tip TruCAM, folosit de Poliția Română în cadrul sistemului e-Sigur pentru depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză, are capacitatea de a înregistra automat abaterile, imaginile fiind ulterior descărcate și transmise la București pentru procesare.

„Aparatul radar are posibilitatea să înregistreze automat conducătorii auto care depășesc viteza legală. După care înregistrarea se descarcă într-un folder și se trimit la București pentru procesarea imaginilor”, a explicat polițistul.

În ceea ce privește performanțele aparatului, polițistul a menționat că, în funcție de condițiile din teren, radarul TruCAM poate surprinde viteza autovehiculelor de la distanțe considerabile: „În funcție de configurația terenului, poate să înregistreze viteza chiar de la 1000 de metri”

Ce riscă proprietarii care nu comunică cine a condus

După ce o abatere este înregistrată de radarul TruCAM, proprietarul sau deținătorul autovehiculului primește acasă o adresă oficială prin care i se solicită să comunice cine se afla la volan în ziua și la ora respectivă.

Refuzul de a furniza aceste informații constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare. „Este o sancțiune în conformitate cu OG 195/2002. Este o contravenție cuprinsă între 9 și 20 de puncte amendă pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice este o amendă cuprinsă între 21 și 100 de puncte”, a precizat omul legii.

Mai mult, polițistul a subliniat că, în aceste situații, cei sancționați nu beneficiază de posibilitatea achitării rapide a jumătății din minimul amenzii. „Cu precizarea că, dacă nu ne comunică, nu beneficiază de plata în 15 zile a jumătate din minimul amenzii”, a mai spus reprezentantul Serviciului Rutier Alba.

IZVOR de utilitate publică din Alba Iulia la limita de potabilitate: Precizările reprezentanților Primăriei În cursul lunii februarie 2026, Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Alba, a examinat probe de apă de la cele trei izvoare de utilitate publică din Municipiul Alba Iulia. Pe baza contractului dintre Direcția de Sănătate Publică Alba și […]

Masă caldă pentru peste 550 de elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel" Alba Iulia în anul 2026 Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 martie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Dorin […]

Aproape 50 de autovehicule abandonate pe domeniul public identificate în mai puțin de 3 luni de Poliția Locală Alba Iulia Poliția Locală a municipiului Alba Iulia desfășoară zilnic verificări în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate. Aceste verificări au ca scop îmbunătățirea aspectului urban, menținerea unui oraș curat, […]

