VIDEO | Proiectul primului „Aqua Park” din Alba prinde contur la Ocna Mureș: Va fi varianta premium a Băilor Sărate
Ocna Mureș ar putea avea, în următorii ani, primul ,,Aqua Park” din județul Alba, dacă proiectul de aproximativ 14 milioane de euro, depus la ADR Centru și aflat deja în evaluare, va deveni realitate.
Investiția este gândită, potrivit primarului din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, ca o extindere „premium” a succesului înregistrat de Băile Sărate din oraș. Viitorul ,,Aqua Park” ar urma să includă bazine, tobogane, bazin cu valuri, saune și zone cu apă sărată, pe o suprafață de 5 hectare.
Primul ,,Aqua Park” din județul Alba: Proiect de aproximativ 14 milioane de euro
Primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat pentru ziarulunirea.ro că succesul înregistrat de Băile Sărate deschide drumul unei noi investiții importante, primul ,,Aqua Park” din județul Alba: ,,Povestea merge mai departe, având în vedere că Băile Sărate sunt un proiect de succes, mai ales că au devenit neîncăpătoare în ultima perioadă”.
Mai exact, este vorba despre un proiect în valoare de aproximativ 14 milioane de euro, care ar urma să fie finanțat atât din fonduri europene, cât și din bugetele Consiliului Județean Alba și al administrației locale:
,,Vor fi bugetate 5 milioane de euro din fonduri europene, iar restul reprezintă contribuția Consiliului Județean și a orașului Ocna Mureș. Proiectul este în evaluare la ADR Centru. Au fost cerute câteva clarificări, dar sperăm ca, în cel mai scurt timp, să dea acest proiect câștigător și să dăm drumul la procedurile de licitație. Aici avem inclusiv autorizația de construcție, deci lucrurile au mers destul de repede”, a mai spus edilul din Ocna Mureș.
,,Mult mai bun și mult mai premium”
Edilul a mai spus că noua investiție este gândită la un standard mai ridicat decât actualele Băi Sărate, tocmai pentru a răspunde cerințelor unei categorii de clienți care își doresc servicii mai complexe și facilități moderne de agrement: ,,Sperăm ca acest proiect să îl facem mult mai bun și mult mai premium, pentru că sunt o categorie de clienți care așteaptă altceva decât ce avem la Băile Sărate”, a povestit acesta.
Astfel, proiectul ar urma să cuprindă multiple componente specifice unui Aqua Park veritabil, de la bazin cu valuri și tobogane, până la alte dotări dedicate relaxării.
O suprafață de 5 hectare, cu o zonă construită de peste 10.000 de metri pătrați, pregătit pentru a primi între 300 și 1.000 de persoane pe zi
Silviu Vințeler a precizat că proiectul se află încă în evaluare, etapă care va mai dura o perioadă, însă administrația locală speră ca, până la finalul acestui an, să semneze contractul de finanțare și să demareze licitația, dacă procedurile vor decurge fără probleme.
,,Vom concura cu alte proiecte depuse de alte orașe din Regiunea Centru. Totuși, suntem încrezători pentru că, după evaluarea noastră, proiectul face un punctaj destul de mare. Puțin probabil ca altcineva din Regiunea Centru să facă acest punctaj”, a explicat edilul.
Viitorul complex ar urma să se întindă pe o suprafață de 5 hectare, cu o zonă construită de peste 10.000 de metri pătrați, și ar putea primi între 300 și 1.000 de persoane pe zi, având o capacitate semnificativ mai mare decât actualele Băi Sărate.
În ceea ce privește termenul de realizare, estimarea este ca proiectul să fie finalizat până în anul 2029, potrivit edilului din Ocna Mureș.
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Obiceiul ,,Tocacilor” sau ,,Tocașilor” în Apuseni, la Poiana Vadului și Gârda de Sus: Tinerii păzesc și bat toaca pentru a alunga spiritele rele
Obiceiul ,,Tocacilor” sau ,,Tocașilor” în Apuseni, la Poiana Vadului și Gârda de Sus: Tinerii păzesc și bat toaca pentru a alunga spiritele rele În satele din Apuseni, la Gârda de Sus și Poiana Vadului, încă se păstrează de Paște obiceiul „Tocacii”, practicat din vechime de tinerii satului. Aceștia se strâng în cete și păzesc simbolic […]
„VELO APUSENI”, doar pe hârtie: Proiectul traseelor cicloturistice care urmau să fie amenajate cu fonduri din PNRR în Apuseni, suspendat până în decembrie 2026
„VELO APUSENI”, doar pe hârtie: Proiectul traseelor cicloturistice care urmau să fie amenajate cu fonduri din PNRR în Apuseni, suspendat până în decembrie 2026 Proiectul „VELO APUSENI”, care are ca obiectiv amenajarea de trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona județelor Alba, Bihor şi Cluj, a fost suspendat până în decembrie 2026. Perioada de implementare […]
VIDEO | Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un cuțit și a omorât un bărbat. A fost deținută și mama tânărului
Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un cuțit și a omorât un bărbat. A fost deținută și mama tânărului Un adolescent de 18 ani a fost reținut de polițiști în cazul crimei de la Cenade, în urma căreia un bărbat de 47 […]
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis
Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de...
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made...
VIDEO | Obiceiul ,,Tocacilor” sau ,,Tocașilor” în Apuseni, la Poiana Vadului și Gârda de Sus: Tinerii păzesc și bat toaca pentru a alunga spiritele rele
Obiceiul ,,Tocacilor” sau ,,Tocașilor” în Apuseni, la Poiana Vadului și Gârda de Sus: Tinerii păzesc și bat toaca pentru a...
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în...
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
MESAJE de PASTE fericit 2026 • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele...
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ. Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ – Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții Dacă săptămâna dinaintea...