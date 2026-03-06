VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend
Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend
Astăzi, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, a început oficial programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”.
Municipiul Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026″ în data de 10 decembrie 2025, printr-un eveniment de semnare a acordului de cooperare, desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei.
Proiectul câștigător propus de Alba Iulia, conceptul „#yoUthNITED”, este bazat pe ideea de a construi viitorul orașului împreună cu tinerii, văzuți drept „co-arhitecți” ai urbei, nu în absența lor.
Proiectul vizează stoparea migrației tinerilor, creșterea participării civice și organizarea de evenimente tematice (gaming, tehnologie, robotică, educație).
Lansarea a marcat constituirea structurii mixte (societate civilă și autorități locale) care va monitoriza implementarea programului. În 2025 Capitala Tineretului din România a fost Vaslui, iar în 2027 va fi Oradea.
Primarul din Vaslui și viceprimar din Oradea, prezenți la eveniment
Momentul festiv a avut doi invitați speciali. Este vorba de primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, și Teofil Filimon, viceprimar al municipiului Oradea.
De la municipiul Vaslui, care l-a derulat în 2025, municipiul Alba Iulia a preluat șatefeta organizării programului „Capitala Tineretului din România”.
Municipiul Oradea va organiza acest program în 2027.
Primul weekend de „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”
Program 7 martie:
ALERGARE & DAY PARTY
CAROLINA RUNNING CLUB
Ora 10:00
Framm’s Until 2039
ECOLOGIZARE RAUL AMPOI & PICNIC
Cercetași
Ora 13:00
Malul râului Ampoi de la podul peste Ampoi de la Carolina Mall până la Podul de cale ferată/centura orașului.
ATELIER PRIM AJUTOR
CRUCEA ROȘIE
Ora 13:00 – 15:00
Sediu Crucea Roșie, STR. BUCUREȘTI NR 16
ATELIER DE FLORI ORIGAMI
FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA
Ora 14:00
Sediul FJT
TIR CU ARCUL
CSM UNIREA CLUBUL SAGITTARII
Ora 15:00
Locația urmează să fie anunțată
ATELIER DE FELICITARI 8 MARTIE
BIANCA, DARIA
Ora 15:30
Almarino Cafenea
PILATES AND COCKTAIL
THE METHOD PILATES
Ora 17:00
Zanzi Coffee Lounge
150 LEI TAXĂ DE PARTICIPARE
WEBINAR GÂNDIRE CRITICĂ
LUCIAN TUDOR PSIHOLOG
Ora 17:00 – 18:00
Framm’s Until 2039
BOARD GAMES
FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA
Ora 18:00 – 21:00
Sediul FJT
MASTERCLASS VINURI
SERGIU SAVU – PIVNIȚA SAVU
Ora 19:00
Somm Cheese & Wines
Program 8 martie:
YOGA, VIBES & COFFEE
PAULA
Ora 11:00
Caponiera
( Intrarea pe lângă Framm’s/Tâlnar )
PARTY LA FLORĂRIE
MUZICA: AKADELA
Ora 12:00
Garage Flowers, Str. Liviu Rebreanu nr. 12
ATELIER AUTOCUNOAȘTERE ȘI PSIHOLOGIA FERICIRII
HETEA ADRIAN
Ora 14:30
TuTu Coffee
ATELIER PENTRU MAME ȘI COPII „ÎNTRE IUBIRE ȘI MINE”
ORIGINI ȘEZĂTOARE URBANĂ
Ora 16:00
Gădinărescu
QUIZ NIGHT DESPRE FEMEI CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE
ASOCIAȚIA SMILE
Ora 20:00
Hash Brothers
