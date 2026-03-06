VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend

Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend

Astăzi, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, a început oficial programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”.

Municipiul Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026″ în data de 10 decembrie 2025, printr-un eveniment de semnare a acordului de cooperare, desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei.

Proiectul câștigător propus de Alba Iulia, conceptul „#yoUthNITED”, este bazat pe ideea de a construi viitorul orașului împreună cu tinerii, văzuți drept „co-arhitecți” ai urbei, nu în absența lor.

Proiectul vizează stoparea migrației tinerilor, creșterea participării civice și organizarea de evenimente tematice (gaming, tehnologie, robotică, educație).

Lansarea a marcat constituirea structurii mixte (societate civilă și autorități locale) care va monitoriza implementarea programului. În 2025 Capitala Tineretului din România a fost Vaslui, iar în 2027 va fi Oradea.

Primarul din Vaslui și viceprimar din Oradea, prezenți la eveniment

Momentul festiv a avut doi invitați speciali. Este vorba de primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, și Teofil Filimon, viceprimar al municipiului Oradea.

De la municipiul Vaslui, care l-a derulat în 2025, municipiul Alba Iulia a preluat șatefeta organizării programului „Capitala Tineretului din România”.

Municipiul Oradea va organiza acest program în 2027.

Primul weekend de „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”

Program 7 martie:

ALERGARE & DAY PARTY

CAROLINA RUNNING CLUB

Ora 10:00

Framm’s Until 2039

ECOLOGIZARE RAUL AMPOI & PICNIC

Cercetași

Ora 13:00

Malul râului Ampoi de la podul peste Ampoi de la Carolina Mall până la Podul de cale ferată/centura orașului.

ATELIER PRIM AJUTOR

CRUCEA ROȘIE

Ora 13:00 – 15:00

Sediu Crucea Roșie, STR. BUCUREȘTI NR 16

ATELIER DE FLORI ORIGAMI

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA

Ora 14:00

Sediul FJT

TIR CU ARCUL

CSM UNIREA CLUBUL SAGITTARII

Ora 15:00

Locația urmează să fie anunțată

ATELIER DE FELICITARI 8 MARTIE

BIANCA, DARIA

Ora 15:30

Almarino Cafenea

PILATES AND COCKTAIL

THE METHOD PILATES

Ora 17:00

Zanzi Coffee Lounge

150 LEI TAXĂ DE PARTICIPARE

WEBINAR GÂNDIRE CRITICĂ

LUCIAN TUDOR PSIHOLOG

Ora 17:00 – 18:00

Framm’s Until 2039

BOARD GAMES

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA

Ora 18:00 – 21:00

Sediul FJT

MASTERCLASS VINURI

SERGIU SAVU – PIVNIȚA SAVU

Ora 19:00

Somm Cheese & Wines

Program 8 martie:

YOGA, VIBES & COFFEE

PAULA

Ora 11:00

Caponiera

( Intrarea pe lângă Framm’s/Tâlnar )

PARTY LA FLORĂRIE

MUZICA: AKADELA

Ora 12:00

Garage Flowers, Str. Liviu Rebreanu nr. 12

ATELIER AUTOCUNOAȘTERE ȘI PSIHOLOGIA FERICIRII

HETEA ADRIAN

Ora 14:30

TuTu Coffee

ATELIER PENTRU MAME ȘI COPII „ÎNTRE IUBIRE ȘI MINE”

ORIGINI ȘEZĂTOARE URBANĂ

Ora 16:00

Gădinărescu

QUIZ NIGHT DESPRE FEMEI CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE

ASOCIAȚIA SMILE

Ora 20:00

Hash Brothers

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI