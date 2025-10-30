FOTO | Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu

Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu

Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 13,30, la căminul local din Ighiu, mai mulți fermieri s-au întâlnit cu reprezentanți ai administrației județene și primari din județul Alba pentru a discuta problemele generate de atacurile animalelor sălbatice asupra gospodăriilor și animalelor domestice.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Prefecturii Județului Alba, Consiliului Județean, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSV), AFIR, APIA și APM.

De asemenea, au fost prezenți și primari din comunele Ighiu, Cricău, Galda, Sântimbru, Teiuș, Stremț, Întregalde, Mogoș, Zlatna și Meteș, precum și reprezentanți ai asociațiilor de fermieri, vânători și gospodari care s-au confruntat în acest an cu atacuri ale animalelor sălbatice, în special urși.

În cadrul ședinței, participanții au discutat despre problemele cu care fermierii s-au confruntat în ultimele luni, au identificat soluții pentru prevenirea incidentelor și au analizat posibilitățile de intervenție rapidă în cazurile viitoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI