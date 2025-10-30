FOTO | Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu
Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu
Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 13,30, la căminul local din Ighiu, mai mulți fermieri s-au întâlnit cu reprezentanți ai administrației județene și primari din județul Alba pentru a discuta problemele generate de atacurile animalelor sălbatice asupra gospodăriilor și animalelor domestice.
La întâlnire au participat reprezentanți ai Prefecturii Județului Alba, Consiliului Județean, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSV), AFIR, APIA și APM.
De asemenea, au fost prezenți și primari din comunele Ighiu, Cricău, Galda, Sântimbru, Teiuș, Stremț, Întregalde, Mogoș, Zlatna și Meteș, precum și reprezentanți ai asociațiilor de fermieri, vânători și gospodari care s-au confruntat în acest an cu atacuri ale animalelor sălbatice, în special urși.
În cadrul ședinței, participanții au discutat despre problemele cu care fermierii s-au confruntat în ultimele luni, au identificat soluții pentru prevenirea incidentelor și au analizat posibilitățile de intervenție rapidă în cazurile viitoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Descoperiri arheologice importante la Alba Iulia: Structuri de locuire și străzi romane bine conservate în arealul în care se va construi noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș
Descoperiri arheologice în Alba Iulia. Lucrările pentru centrul de transport au scos la iveală structuri de locuire și străzi romane bine conservate Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat că lucrările pentru Centrul de mobilitate urbană, o investiție europeană de peste 9 milioane de euro pentru transport public, au scos la iveală vestigii arheologice importante. Descoperirile […]
VIDEO | Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă
Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, s-a împlinit. O simfonie compusă de el, mai precis a cincea simfonie, „Vieneza”, a fost interpretată pe […]
Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna nu poate fi demolat, deocamdată…
Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna nu poate fi demolat, deocamdată… Castelul de la Zlatna ar urma să nu fie demolat, cel puțin momentan, după ce un memoriu apărut la Direcția Județeană de Mediu Alba ar putea să transforme „comoara“ uitată din Apuseni într-un hotel. Într-un memoriu consultat de ziarulunirea.ro era menționată intenția de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, vrea să revină voluntar în România: „Este o chestiune de zile, poate săptămâni”
Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, vrea să revină voluntar în România Horațiu Potra, fost luptător în...
Șomajul a crescut din ce în ce mai mult în rândul tinerilor în 2025! Raportul Institutului Național de Statistică
Șomajul a crescut din ce în ce mai mult în rândul tinerilor în 2025! Raportul Institutului Național de Statistică În...
Știrea Zilei
FOTO | Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu
Problemele generate de atacurile animalelor sălbatice din județul Alba, dezbătute la ședința de la Ighiu Joi, 30 octombrie 2025, de...
VIDEO | Descoperiri arheologice importante la Alba Iulia: Structuri de locuire și străzi romane bine conservate în arealul în care se va construi noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș
Descoperiri arheologice în Alba Iulia. Lucrările pentru centrul de transport au scos la iveală structuri de locuire și străzi romane...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. O singură mașină, implicată
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. O singură mașină, implicată Un accident...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează CONCURS pentru mai multe posturi de grefier: Posturile disponibile și calendarul
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează CONCURS pentru mai multe posturi de grefier Parchetul de pe...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei, și...
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi 76 au fost răniţi
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi...