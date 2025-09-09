VIDEO | Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului
Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului
Drumul comunal DC 81 din Mirăslău, care traversează Lopadea Veche și duce spre satul Rachiș, a cărui asfaltare a început acum șase ani, are doar primul strat de asfalt. Astfel, pentru a vedea care sunt șansele ca acest drum să fie finalizat, reporterii ziarului Unirea s-au întâlnit cu primarul comunei Mirăslău, Aurel Mărginean.
„Acest drum comunal DC 81, în prelungirea inițială a drumului care ajungea doar până în Lopadea Veche, a fost început în urmă cu șase ani. Lucrarea a fost câștigată la licitație de firma Napoca Construct din Cluj-Napoca, care, după aproximativ doi ani, a intrat în faliment. Lucrările au fost atunci oprite, iar contractul a fost reziliat amiabil între primărie și firmă.
Citește și: Omul care a ”reînviat” un sat părăsit din județul Alba. A început cu casa bunicilor, după care a mai cumpărat câteva proprietăți pe care le-a restaurat
Ulterior, s-a făcut o prelungire și o reconsiderare a valorilor, care, sigur, au crescut, atât prețurile materialelor, cât și valoarea manoperei. Pentru diferență era nevoie de aproximativ 3 milioane de lei. Din această sumă, primăria s-a angajat să achite 300.000 lei, urmând ca 2,5 milioane de lei să fie susținute prin PNDL 2. A fost încheiat un contract cu firma Florea Group, care a venit în teren, a constatat ce mai este de făcut și a executat lucrări în valoare de aproximativ 700.000 lei. Astfel s-a ajuns până la capătul traseului, în satul Rachiș, cu primul strat de asfalt.
Pentru lucrările ulterioare s-a convenit să obținem bani prin OG 105 – lucrări care acum au demarat – și încercăm să obținem această sumă de bani pentru a putea pune al doilea covor asfaltic pe DC 81, pentru a nu se deteriora”, a precizat primarul Aurel Mărginean.
Se așteaptă obținerea unei finanțări
În ceea ce privește finalizarea acestui drum, edilul Aurel Mărginean a declarat că „noi, prin toate mijloacele, încercăm să obținem această sumă de bani, pentru că din bugetul propriu nu putem susține lucrarea de continuare a asfaltării. În cazul în care nu vom obține finanțarea, nu există nicio șansă de a atrage sume din altă parte sau din bugetul propriu. Ne pare rău, dar aceasta este realitatea în care trăim.
Bugetul comunei este limitat și sunt alte priorități, astfel că nu putem susține din bugetul propriu terminarea asfaltării acestui drum. Probabil vor fi viitoare programe de finanțare după 2028. Vom urmări cu atenție ce se întâmplă și, cu siguranță, vom fi pe fază în momentul în care există șanse să realizăm finalizarea acestui drum. Vom insista pe acest lucru, pentru a nu lăsa lucrarea de izbeliște”.
Există însă și lucrări pe care administrația locală le poate desfășura pe acest drum, respectiv întreținerea rigolelor și a podețelor. Potrivit celor spuse de primar „avem utilaje și mijloace cu care putem face întreținerea șanțurilor și îndepărtarea vegetației de pe marginea drumului. Asta vom face cu certitudine”.
