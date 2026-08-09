Ştirea zilei

Video | Cățel blocat sub o stivă de bușteni, salvat de pompierii militari din Sebeș: „Pentru noi, fiecare viață contează!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

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Cățel blocat sub o stivă de bușteni, salvat de pompierii militari din Sebeș: „Pentru noi, fiecare viață contează!”

O nouă viață salvată de către pompierii militari din Sebeș!

Duminică, 9 august 2026, salavatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Sebeș au fost solicitați să intervină pentru salvarea unui cățel blocat sub o stivă de bușteni.

Aceștia s-au deplasat de îndată spre locului evenimentului.

După scurt timp, au reușit extragerea cățelului, în siguranță, teafăr și nevătămat.

„Pentru noi, fiecare viață contează!”, au subliniat reprezentanții ISU Alba.

video: ISU Alba

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