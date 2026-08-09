Ştirea zilei

Escrocherie cu „polițist” și „BNR” în Alba: 68.989 de lei, recuperați integral de agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

De

Escrocherie cu „polițist” și „BNR” în Alba: 68.989 de lei, recuperați integral de agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota

O femeie, în vârstă de 36 de ani, din orașul Cugir, a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale a României și polițist din cadrul Poliției Române.

Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum și alte documente create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Astfel, persoana vătămată a fost determinată să își transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o.

La scurt timp, aceasta și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a sesizat Poliția Orașului Cugir.

Agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota, din cadrul Compartimentului de Investigații Criminale, a desfășurat cu operativitate activitățile specifice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, reușind să blocheze suma transferată și să recupereze integral cei 68.989 de lei, bani care au fost restituiți persoanei vătămate.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor.

„Îl felicităm pe colegul nostru pentru operativitatea de care a dat dovadă!

Ne dorim ca, prin intermediul acestei postări, să vă reamintim că polițiștii, medicii, reprezentanții BNR, reprezentanții ANAF sau reprezentanții altor instituții nu vă sună, NICIODATĂ, pentru a vă cere să inițiați transferuri bancare sau să le oferiți date personale!

Nu vă încredeți în ,,documentele” pe care aceștia vi le transmit! Verificați, ÎNTOTDEAUNA, informațiile pe care le primiți și nu acționați sub impulsul momentului!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

„Mulțumiri poliției Cugir

Bună seara,

Aș dori să mulțumesc din suflet domnului Bota Cătălin de la Poliția Cugir care m-a ajutat în cazul unei tentative de fraudă să îmi recuperez integral suma de aproximativ 70.000 lei, nesuferind astfel niciun prejudiciu.

Menționez că domnul Bota a fost foarte operativ, reușind să îmi deblocheze foarte repede toată suma.

Mă bucur nespus că există asemenea persoane implicate și mereu dispuse să ajute, cum este domnul Bota Cătălin, pe care îl recomand din suflet oricui se află într-o situație dificilă, așa cum am fost și eu, iar dânsul m-a ajutat să trec cu bine peste.

Încă o dată îi mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul și sprijinul oferit de dumnealui și sper ca toți colegii dumnealui să ia exemplu de la dânsul și să fie mai săritori în ajutorarea populației.

Vă mulțumesc!!!”, este mesajul transmis de femeia care a căzut victimă escrocheriei.

sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

9 august 2026

De

Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie Programul de transport public temporar aprobat ca măsură de urgență pentru Alba Iulia ridică semne de întrebare în privința deservirii cartierelor Oarda și Partoș. În timp ce liniile principale 103 și 104 păstrează un număr cât […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | O tânără din Apuseni păstrează vie rețeta balmoșului din zona sa, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun era balmoșul, rămânea să meargă și la a doua întâlnire sau nu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

9 august 2026

De

Cristina Pașca păstrează vie rețeta balmoșului din Apuseni, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun era balmoșul, rămânea să meargă și la a doua întâlnire sau nu” În timpul săptămânii își desfășoară activitatea în oraș, însă în fiecare sfârșit de săptămână revine acolo unde spune că se simte cu adevărat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Companie belgiană, selectată pentru a furniza o linie de muniție NATO de 65 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

9 august 2026

De

Companie belgiană, selectată pentru a furniza o linie de muniție NATO de 65 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir O companie din Belgia a a fost selectată pentru pentru furnizarea unei linii tehnologice destinate producției de muniție de tip NATO la Uzina Mecanică (UM) Cugir, contract în valoare de 65 de milioane de […]

Citește mai mult