Escrocherie cu „polițist” și „BNR” în Alba: 68.989 de lei, recuperați integral de agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota
Escrocherie cu „polițist” și „BNR” în Alba: 68.989 de lei, recuperați integral de agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota
O femeie, în vârstă de 36 de ani, din orașul Cugir, a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale a României și polițist din cadrul Poliției Române.
Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum și alte documente create cu ajutorul inteligenței artificiale.
Astfel, persoana vătămată a fost determinată să își transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o.
La scurt timp, aceasta și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a sesizat Poliția Orașului Cugir.
Agentul principal de poliție Cătălin Mihai Bota, din cadrul Compartimentului de Investigații Criminale, a desfășurat cu operativitate activitățile specifice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, reușind să blocheze suma transferată și să recupereze integral cei 68.989 de lei, bani care au fost restituiți persoanei vătămate.
Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor.
„Îl felicităm pe colegul nostru pentru operativitatea de care a dat dovadă!
Ne dorim ca, prin intermediul acestei postări, să vă reamintim că polițiștii, medicii, reprezentanții BNR, reprezentanții ANAF sau reprezentanții altor instituții nu vă sună, NICIODATĂ, pentru a vă cere să inițiați transferuri bancare sau să le oferiți date personale!
Nu vă încredeți în ,,documentele” pe care aceștia vi le transmit! Verificați, ÎNTOTDEAUNA, informațiile pe care le primiți și nu acționați sub impulsul momentului!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
„Mulțumiri poliției Cugir
Bună seara,
Aș dori să mulțumesc din suflet domnului Bota Cătălin de la Poliția Cugir care m-a ajutat în cazul unei tentative de fraudă să îmi recuperez integral suma de aproximativ 70.000 lei, nesuferind astfel niciun prejudiciu.
Menționez că domnul Bota a fost foarte operativ, reușind să îmi deblocheze foarte repede toată suma.
Mă bucur nespus că există asemenea persoane implicate și mereu dispuse să ajute, cum este domnul Bota Cătălin, pe care îl recomand din suflet oricui se află într-o situație dificilă, așa cum am fost și eu, iar dânsul m-a ajutat să trec cu bine peste.
Încă o dată îi mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul și sprijinul oferit de dumnealui și sper ca toți colegii dumnealui să ia exemplu de la dânsul și să fie mai săritori în ajutorarea populației.
Vă mulțumesc!!!”, este mesajul transmis de femeia care a căzut victimă escrocheriei.
sursa: IPJ Alba
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