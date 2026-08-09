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Foto | Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

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Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă

Președintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care Statul Italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian, a anunțat, duminică, 9 august 2026, ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Aceasta a oferit câteva exemple despre ce înseamnă asta practic, începând cu luna august a acestui an:

*o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian;

*atunci când un bolnav cere acces pentru preotul său în spital îl va primi garantat;

*legea stabilește fără tăgadă și relația preoților cu căminele de vârstnici și accesul acestora

„Pot părea niște detalii birocratice dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune te văd, exiști și aparții comunității tale.

Cei peste un milion de români din Italia sunt printre cele mai mari și vechi comunități românești din afara granițelor și, în același timp, o parte a societății italiene. Această lege le spune că nu trebuie să aleagă.

Într-o perioadă în care aproape nimic nu mai e unanim, toate partidele italiene au votat la fel pentru români și le mulțumim pentru asta.

În discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul Italiei în vizita de la Roma, în vizitele și întâlnirile delegațiilor parlamentare care au un rol cheie în menținerea agendei diplomatice în agenda de lucru a partidelor parlamentare din alte țări, preocupările românilor au fost confirmată de toți ca importante în agenda legislativă și asta are impact concret.

Dar se cade să spunem public în primul rând de munca de doi ani a Ambasadei României în Italia, o muncă tenace alături de Episcopia Ortodoxiei Române a Italiei, pentru ceva ce este parte din ceea ce a cerut comunitatea de români. Le suntem recunoscători.

Adesea se văd întâlnirile și declarațiile de intenție dar diplomația urmărește și are rezultate concrete, în timp.
Este cazul să vorbim despre ele pentru că putem face asta în timp ce admitem că relația cu comunitățile de români din afara granițelor este una unde trebuie reconstruită încredere, pe fiecare palier, pe ce este important pentru ei”, a precizat ministrul Oana Țoiu.

sursa: Oana Țoiu / Facebook

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