Ziua și amenda pentru STP Alba Iulia: Operatorul s-a ales cu o nouă sancțiune de 30.000 de lei, la scurt timp după prima
Ziua și amenda pentru STP Alba Iulia: Operatorul s-a ales cu o nouă sancțiune de 30.000 de lei, la scurt timp după prima
Societatea de Transport Public Alba Iulia a fost sancționată din nou cu o amendă de 30.000 de lei, ieri, 23 iunie 2026.
Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, STP a primit și marți, 23 iunie 2026, o nouă sancțiune în valoare de 30.000 de lei. Este a doua amendă aplicată operatorului de transport de către Poliția Municipiului Alba Iulia, după ce administrația locală a anunțat recent că analizează posibilitatea penalizării societății.
Conform acelorași surse, procesul-verbal de constatare și sancționare urmează să fie transmis prin poștă.
STP: ,,Nu a primit nici un document referitor la această amendă”
Merită reamintit că, reprezentanții societății susțin că nu au primit încă oficial procesul-verbal de sancționare de la prima amendă și că au aflat despre existența amenzii din informațiile apărute în mass-media.
„Până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit nici un document referitor la această amendă”, este poziția transmisă de STP, pe data de 22 iunie 2026. Reprezentanții operatorului de transport au mai explicat că au aflat din presă de această amendă.
Citește și: STP Alba Iulia: „Am aflat din presă că am fost amendați”. Sancțiune de 30.000 de lei, necomunicată încă operatorului de transport
Care este temeiul legal pentru aplicarea amenzilor
Constantin-Anton Joldeş, șeful Serviciului Control și Inspecție din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că temeiul legal în baza căruia se pot aplica sancțiunile este format din:
- LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;
- Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
- LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
Mai exact, articolul 45 („Răspunderi şi sancţiuni”) din LEGEA nr. 92/2007 prevede amendarea pentru:
„g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;”
„k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;”
Citește și: Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal
Merită menționat că Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.
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