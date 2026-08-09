Bărbat de 44 de ani, din Cricău, cu „alcool la bord” în zori de zi pe o stradă din localitate: Ce valoare a indicat aparatul etilotest

Un bărbat de 44 de ani, din Cricău a fost depistat conducând sub influența alcoolului, la prima oră, pe o stradă din localitate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 august 2026, în jurul orei 07.28, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Cricău, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Cricău.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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