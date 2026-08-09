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Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

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Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România

Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la active de 8,8 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creştere cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit celui mai recent raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

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Cea mai mare parte a banilor este investită în România, 95% din investiţii fiind realizate pe piaţa locală, în timp ce 87% dintre active sunt denominate în lei.

Titlurile de stat domină portofoliile fondurilor de Pilon III, cu o valoare de 5,43 miliarde de lei, echivalentul a 61,8% din totalul activelor. Acţiunile ocupă poziţia a doua, cu 2,63 miliarde de lei, respectiv 30% din active, în timp ce fondurile de investiţii reprezintă 277,36 milioane de lei, sau 3,2% din total.

În luna iunie, participanţii au virat contribuţii de 95 de milioane de lei, contribuţia medie ajungând la 166 de lei.

Numărul participanţilor la fondurile de pensii facultative a ajuns la 1.097.974 persoane la sfârşitul lunii iunie 2026, arată datele ASF.

Pe piaţa Pilonului III sunt active în prezent fondurile de pensii Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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