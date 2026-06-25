VIDEO | Prima reacție a Primăriei Alba Iulia după blocarea conturilor și executarea silită pentru datorii de peste 13 milioane lei: ,,Cu siguranță vom contesta”

Prima reacție a Primăriei Alba după blocarea conturilor și executarea silită pentru datorii de peste 13 milioane lei: ,,Cu siguranță vom contesta”

Primăria Alba Iulia are conturile blocate și este executată silit de STP pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante. Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al instituției, a oferit o primă reacție în legătură cu această situație.

El a transmis că instituția a intrat recent în posesia documentului și că o contestație urmează să fie făcută mâine:

„Referitor la presupusa poprire instituită asupra Primăriei: noi doar de aproximativ jumătate de oră am primit acest document. Am aflat azi-dimineață că a fost instituită această poprire. Cu siguranță o vom contesta, fiind vorba despre niște facturi care fac obiectul unor litigii în instanță. Din câte am înțeles, această sumă de 13 milioane de lei ar reprezenta toate facturile aflate în litigiu. Contestația va fi făcută mâine.”, a explicat Buta Flaviu, purtător de cuvânt al primăriei Alba Iulia.

Reamintim că, Judecătoria Alba Iulia a admis joi, 25 iunie 2026, și a încuviințat executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 Lei, reprezentând Facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competență a Asociație Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanțelor cu indicele de inflație, calculate de la data scadenței fiecărei facturi, până la data plății efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenței flecarei facturi, până la data plății efective, precum și a cheltuielilor de executare.

Decizia a fost pronunțată miercuri, fără cale de atac.

,,Punem în executare o încuviințare a Instanței privind facturi de transport public, neachitate de către Primăria municipiului Alba Iulia. Este vorba de o factură de aproximativ 13 milioane de lei. Este prima descindere, vrem să vedem reacția debitorului, dar vor urma mai multe. Primăria Alba Iulia are conturile blocate, fiind activă o poprire pe acestea de ieri, 24 iunie 2026”, au declarat executorii judecătorești pentru ziarulunirea.ro.

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