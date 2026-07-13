Video | Prima creșă modernă din Zlatna a fost inaugurată: Investiția realizată prin PNRR oferă 40 de locuri pentru copiii din oraș
Prima creșă modernă din Zlatna a fost inaugurată: Investiția realizată prin PNRR oferă 40 de locuri pentru copiii din oraș
Orașul Zlatna a marcat un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale locale prin inaugurarea primei creșe moderne destinate copiilor de vârstă antepreșcolară. Evenimentul a avut loc luni, 13 iulie 2026, la noua unitate situată pe strada Troian, în prezența reprezentanților administrației locale, a invitaților și a membrilor comunității, dar și a ministrului interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
Noua creșă a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de educație timpurie prin construirea unei creșe pentru maximum 4 grupe / 40 de copii în orașul Zlatna, județul Alba”.
Investiția reprezintă una dintre cele mai importante realizări din ultimii ani în domeniul educației timpurii la nivelul orașului, răspunzând unei nevoi exprimate de numeroase familii din Zlatna. Noua unitate are o capacitate de 40 de copii, organizați în patru grupe, și oferă condiții moderne de îngrijire, educație și dezvoltare pentru cei mici.
Proiectul, cu o valoare de aproximativ 12 milioane de lei, a fost implementat cu finanțare prin PNRR și a urmărit extinderea rețelei de servicii destinate copiilor de vârstă antepreșcolară, în concordanță cu obiectivele naționale privind dezvoltarea educației timpurii.
Pe parcursul lucrărilor, administrația locală a prezentat constant evoluția investiției, subliniind importanța acesteia pentru comunitate. Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, declara încă de la demararea proiectului că realizarea unei creșe reprezenta una dintre solicitările frecvente venite din partea părinților, care întâmpinau dificultăți în lipsa unui astfel de serviciu în oraș.
Noua creșă dispune de spații special amenajate pentru activități educative și recreative, dormitoare, grupuri sanitare adaptate copiilor, spații pentru servirea mesei, zone administrative și facilități moderne, toate proiectate pentru a oferi un mediu sigur și confortabil. Totodată, au fost amenajate spații exterioare destinate activităților în aer liber și recreerii.
În cadrul ceremoniei de inaugurare, reprezentanții Primăriei Orașului Zlatna au evidențiat importanța investiției pentru viitorul comunității, arătând că noua creșă va facilita accesul familiilor la servicii de educație timpurie și va contribui la sprijinirea părinților care doresc să își reia activitatea profesională.
Prin finalizarea și inaugurarea acestei investiții, Zlatna intră în rândul localităților care beneficiază de infrastructură modernă dedicată educației antepreșcolare. Noua creșă completează oferta educațională a orașului și creează premisele unei dezvoltări durabile, orientate către susținerea familiilor tinere și creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor.
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