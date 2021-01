VIDEO| Președintele Klaus Iohannis s-a VACCINAT public anti-Covid

Klaus Iohannis s-a vaccinat astăzi, la ora 10.00, la Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila. Acesta a declarat că va marca astfel începera celei de-a doua etape de vaccinare în România.

Pentru restul populației, înscrierea în platforma de vaccinare va începe la ora 15.00, deci la câteva ore după ce președintele va fi fost deja vaccinat.

Your browser does not support the video tag.

Iohannis explica faptul că nu a dorit ”să se bage în față” în prima etapă de vaccinare, asta deși mulți au cerut un exemplu din partea președintelui, dar când începe etapa a II-a exact asta face Klaus Iohannis: se bagă în față. De precizat că persoanele care se înregistrează pentru vaccin pe data de 15 ianuarie vor putea îndeplini întreaga procedură medicală cel mai devreme din 18 ianuarie. Într-o situație similară este și premierul Florin Cîțu, cel care a spus că se va vaccina sâmbătă, 16 ianuarie.

„Vineri, 15 ianuarie, începe a doua etapă, în care e prevăzută vaccinarea, de exemplu, a personalului din învățământ, persoanelor peste 65 de ani, a persoanelor cu comorbidități, a celor peste 65 de ani și a personalului numit esențial, de exemplu Administrația Prezidențială, Guvernului așa mai departe. Pentru a marca debutul, eu mă voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie”, a fost anunțul făcut miercuri de președintele Iohannis.

A doua etapă de vaccinare anti-COVID începe vineri pentru populaţia cu grad ridicat de risc şi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale.

Din categoria celor cu grad ridicat de risc fac parte adulţii cu vârsta peste 65 de ani, precum şi persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcţie de indicaţiile vaccinurilor utilizate.

Conform Comitetului naţional pentru coordonarea activităţilor privind vaccinarea anti-COVID, în conformitate cu dovezile ştiinţifice actuale, în categoria „boli cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecţiuni:

* diabet zaharat

* obezitate

* alte boli metabolice, inclusiv congenitale

* afecţiuni cardiovasculare

* afecţiuni renale

* afecţiuni oncologice

* afecţiuni pulmonare

* afecţiuni neurologice, inclusiv sindromul Down

* afecţiuni hepatice moderate/severe

* afecţiuni autoimune

* imunodepresii severe: pacienţi transplantaţi, cu consult medical prealabil, pacienţi care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienţi infectaţi cu HIV/SIDA.

Tot în această etapă vor fi imunizaţi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale:

* personal cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului (Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi instituţii subordonate acestora);

* personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

* personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază (panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume); uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie apă; centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric; unităţi de producţie, transport şi distribuţie gaze; unităţi de producţie, transport şi distribuţie combustibili lichizi şi solizi; unităţi de producţie, transport şi distribuţie medicamente şi materiale sanitare; transport de persoane şi mărfuri; noduri feroviare, aeroporturi civile şi militare, porturi esenţiale; comunicaţii (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Radio şi Televiziune naţionale); personalul din unităţile de învăţământ şi creşe; personalul poştal şi din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unităţi medicale); personalul din domeniul salubrităţii şi deşeurilor.