VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”

Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”

La evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei de sărbătoare, participanții au purtat porturi unice, specific din zona Bucium.

Bolunduț Ovidiu și Nicola Mădălina, doi locuitori din comuna Bucium, au povestit, pentru ziarulunirea.ro despre costumele popular pe care le poartă cu multă mândrie.

După slujba de Înviere, locuitorii din Bucium păstrează un obicei vechi, transmis din generație în generație, mai exact, se adună în târg, unde are loc Hora Unirii. La acest eveniment, portul popular ocupă un loc aparte:

„Când ieșim din biserică, are loc Hora Unirii în târg, un obicei specific de pe vremuri. Portul popular are o însemnătate aparte. Pieptarul are o cusătură foarte delicată și greu de făcut. Se poartă cizme ciobănești, pieptar, iar cămașa ciobănească este cusută tradițional. Totul este făcut cu cap. Ciucurii erau puși în funcție de câți băieți aveai. Dacă aveai trei băieți, aveai trei ciucuri, plus al tău. Inclusiv nasturii de la pieptar sunt aurii”, a povestit Bolunduț Ovidiu pentru Ziarul Unirea.

Pieptar de peste 100 de ani

Nicola Mădălina a povestit că poartă cu mare drag un costum popular specific din comuna Bucium, moștenit de la mătușa sa.

Cea mai valoroasă piesă a costumului este pieptarul, vechi de peste 100 de ani, care dă o valoare aparte întregului ansamblu tradițional.

„Port cu mare drag un costum specific din comuna Bucium, moștenit de la mătușa mea, pe care îl am de foarte mulți ani. Cea mai veche piesă din acest costum este pieptarul, care are peste 100 de ani. Particip la acest eveniment de patru ani. Acum locuiesc aici, însă eu sunt din Valea Jiului, iar tatăl meu este din Mogoș. Am copilărit aici”, a mai spus Nicola Mădălina pentru Ziarul Unirea.

