Ştirea zilei

VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 minute

în

De

La evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei de sărbătoare, participanții au purtat porturi unice, specific din zona Bucium. 

Bolunduț Ovidiu și Nicola Mădălina, doi locuitori din comuna Bucium, au povestit, pentru ziarulunirea.ro despre costumele popular pe care le poartă cu multă mândrie.

După slujba de Înviere, locuitorii din Bucium păstrează un obicei vechi, transmis din generație în generație, mai exact, se adună în târg, unde are loc Hora Unirii. La acest eveniment, portul popular ocupă un loc aparte: 

,,Portul popular are o însemnătate aparte”

„Când ieșim din biserică, are loc Hora Unirii în târg, un obicei specific de pe vremuri. Portul popular are o însemnătate aparte. Pieptarul are o cusătură foarte delicată și greu de făcut. Se poartă cizme ciobănești, pieptar, iar cămașa ciobănească este cusută tradițional. Totul este făcut cu cap. Ciucurii erau puși în funcție de câți băieți aveai. Dacă aveai trei băieți, aveai trei ciucuri, plus al tău. Inclusiv nasturii de la pieptar sunt aurii”, a povestit Bolunduț Ovidiu pentru Ziarul Unirea.

Pieptar de peste 100 de ani

Nicola Mădălina a povestit că poartă cu mare drag un costum popular specific din comuna Bucium, moștenit de la mătușa sa. 

Cea mai valoroasă piesă a costumului este pieptarul, vechi de peste 100 de ani, care dă o valoare aparte întregului ansamblu tradițional.

„Port cu mare drag un costum specific din comuna Bucium, moștenit de la mătușa mea, pe care îl am de foarte mulți ani. Cea mai veche piesă din acest costum este pieptarul, care are peste 100 de ani. Particip la acest eveniment de patru ani. Acum locuiesc aici, însă eu sunt din Valea Jiului, iar tatăl meu este din Mogoș. Am copilărit aici”, a mai spus Nicola Mădălina pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului

Publicat

acum o oră

în

12 aprilie 2026

De

Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului Comunitatea din Bucium a participat duminică, 12 aprilie, de la ora 12:30, la evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni", o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome

Publicat

acum 2 ore

în

12 aprilie 2026

De

Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome Cu ocazia sărbătorilor pascale, la Lupșa, a avut loc un concurs de bătut toaca, evenimentul ajungând în acest an la ediția a VII-a. La concurs au participat aproximativ 200 de persoane. Cei înscriși au concurat în cadrul a trei […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | „A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

Publicat

acum 3 ore

în

12 aprilie 2026

De

„A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere". În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

Citește mai mult