VIDEO | Polițiștii din Blaj, acțiune pe DN 14 B, tronsonul de drum Mihalț – Cistei – Crăciunelu de Jos: Amenzi de peste 26.000 lei și două permise de conducere reținute

Polițiștii din Blaj, acțiune pe DN 14 B, tronsonul de drum Mihalț – Cistei – Crăciunelu de Jos: Amenzi de peste 26.000 lei și două permise de conducere reținute

Polițiștii din Blaj au dat amenzi de peste 26.000 lei și au reținut două permise de conducere în timpul unei acțiuni pe DN 14 B, tronsonul de drum Mihalț – Cistei – Crăciunelu de Jos.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iunie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj, împreună cu cei ai Secției 5 Poliție Rurală Blaj au desfășurat o acțiune pe DN 14 B, pe tronsonul de drum Mihalț – Cistei – Crăciunelu de Jos. Scopul acțiunii l-a constituit creșterea siguranței rutiere și verificarea respectării regimului legal de viteză.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost constatate 78 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 26.122 de lei.

Totodată, au fost reținute două permise de conducere.

Facem precizarea că astfel de acțiuni vor continua în vederea creșterii siguranței rutiere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI