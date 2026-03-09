VIDEO | Polițiștii din Alba implicați în activități sportive diverse: Concursuri de schi și snowboard, dar și meciuri de tenis cu piciorul, în contextul celebrării Zilei Poliției Române 2026
Polițiștii din Alba implicați în activități sportive diverse: Concursuri de schi și snowboard, dar și meciuri de tenis cu piciorul, în contextul celebrării Zilei Poliției Române 2026
În perioada 2-6 martie 2026, în contextul celebrării Zilei Poliției Române, au avut loc activități sportive la care au participat polițiști de la toate structurile Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Activitățile au fost organizate de către polițiștii Biroului Pregătire Profesională și au avut drept obiective consolidarea spiritului de echipă și promovarea unui stil de viață sănătos.
Meciurile de tenis de picior au reunit echipe formate din polițiști care au demonstrat că sunt rapizi și vigilenți, cei mai buni ocupând locuri pe podium.
Pasionații sporturilor de iarnă au participat la sesiuni de schi și snowboard, într-un cadru prietenos, reușind să-și pună în valoare aptitudinile sportive. Au dat dovadă de profesionalism și fairplay, iar cei mai buni și-au adjudecat locurile fruntașe.
O contribuție esențială în realizarea competițiilor sportive, care sunt cuprinse în calendarul manifestărilor dedicate sărbătorii Zilei Poliției Române 2026, o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Asociația Sportivă Dinamo, Corpul Naţional al Poliţiştilor Alba, Asociația APULUM, precum și sindicatele S.N.P.P.C, PRO LEX, DIAMANTUL și EUROPOL.
De asemenea, adresăm mulțumiri Clubului Sportiv Municipal ,,Unirea” Alba Iulia, care ne-a oferit, de fiecare dată, suportul necesar, în vederea organizării unor astfel de competiții.
Activitățile sportive prilejuite de celebrarea Zilei Poliției Române vor continua și în această săptămână.
sursa: IPJ Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
