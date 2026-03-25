VIDEO | Polițiștii din Alba, EROI în uniformă sau în timpul liber: Intervențiile lor au făcut, de multe ori, diferența dintre viață și moarte

Polițiștii din Alba, eroi în uniformă sau în timpul liber: Intervențiile lor au făcut de multe ori diferența dintre viață și moarte

Miercuri, 25 martie 2026, cu prilejul Zilei Poliției Române, polițiștii din Alba care au dat dovadă de profesionalism, spirit civic și prestanță în uniforma de om al legii au fost felicitați în cadrul unui moment dedicat special lor, fiind considerați adevărați eroi pentru contribuția lor în momente cheie. Ei au salvat astfel vieți, care s-ar fi pierdut fără ajutorul și intervenția lor promptă.

,,Prins de polițiști la scurt timp după o tentativă de omor”

Polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că un tânăr prezintă leziuni în zona gâtului, ce îi pun în pericol viața. Subcomisarul de poliție Sârbu Nicolae și inspectorul de poliție Sabău Sebastian au dat dovadă de profesionalism, operativitate și spirit de observație, acționând rapid pentru clarificarea împrejurărilor producerii faptei. Cei doi polițiști au reușit, într-un interval de timp foarte scurt, depistarea și reținerea unui tânăr de 20 de ani, care, ulterior, a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

,,Mereu cu ochii în patru, mereu pregătit să intervină, mereu la datorie”

Încadrat din sursă externă, în urmă cu 9 ani, agentul-șef adjunct de poliție Laslău Petru este un polițist care, de-a lungul timpului, a demonstrat că are vocație. În 18 februarie 2026, deși se afla în timpul liber, polițistul nu a ignorat datele operative care îi treceau prin față. Identificarea unui tânăr de 21 de ani, urmărit național, nu a fost rezultatul unei patrule de rutină, ci al unei minți antrenate să observe anomaliile din jur, chiar și în momente de relaxare. Câteva zile mai târziu, scenariul s-a repetat, cu depistarea unei femei condamnate pentru furt. Mereu cu ochii în patru, mereu pregătit să intervină, mereu la datorie.

,,Cea mai grea armură este calmul, iar cea mai eficientă armă este cuvântul”

Pentru subcomisarul de poliție Florea Claudiu, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene, drumul spre localitatea Mogoș, în 19 aprilie 2025, a fost întrerupt de imaginea unei mașini răsturnate. Roata, care se mai învârtea încă în aer, i-a spus tot ce trebuia să știe. Accidentul abia se produsese. A oprit imediat și s-a deplasat spre autoturismul răsturnat pentru a vedea dacă sunt persoane încarcerate, moment în care a constatat că la volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 77 de ani, semiconștient, care avea nevoie de ajutor. Fără să stea pe gânduri, l-a extras pe bărbat din autoturism și a solicitat prin 112 intervenția colegilor și a personalului medical, asigurându-l pe bărbatul de 77 de ani că totul va fi bine. Uneori, cea mai grea armură este calmul, iar cea mai eficientă armă este cuvântul.

,,Nu a fost vorba despre proceduri standard, ci despre o conexiune umană autentică”

În 8 martie 2026, un apel la 112 a adus în prim plan o luptă care nu s-a dus în stradă, ci în dispecerat. Agent principal de Poliție Marina Cristina Cecilia, din cadrul Centrului Operațional Județean, și agent principal de Poliție Coandă Robert, din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, s-au trezit în fața unui om care nu mai vedea nicio ieșire amenințând că își va curma viața cu un cuțit. Nu a fost vorba despre proceduri standard, ci despre o conexiune umană autentică.

Într-o lume a vitezei, ei au oferit timp și ascultare, transformând disperarea în speranță până la sosirea echipajelor. Această intervenție ne reamintește că empatia salvează vieții. O discuție care a început cu orice problemă își găsește rezolvare, o putem rezolva împreună, a sădit speranță în sufletul unui om care nu a mai văzut luminița de la capătul tunelului pentru un moment.

,,Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui”

Vara anului 2025 l-a găsit pe agentul principal de poliție David Bogdan, polițist rutier în cadrul Poliției Municipiului Sebeș, pe o plajă din Creta. Când marea a devenit inamicul unei tinere din Craiova, Bogdan a încetat să mai fie un simplu turist aflat în vacanță. În timp ce tânăra era purtată de curent, iar zeci de oameni priveau neputincioși, Bogdan a lăsat totul și a înotat cu o forță alimentată de antrenament și datorie.

Câteva zile mai târziu, în poșta electronică a Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-a strecurat un mesaj de mulțumire din partea tinerei de 20 de ani: „Nu îl voi putea răsplăti vreodată îndeajuns pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă. Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui.

Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine; unii poartă uniformă și au inima unui salvator.”

,,Sub palmele sale, inima bărbatului a început să bată din nou”

În 10 septembrie 2025, pe trotuarul străzii Vasile Goldiș din municipiul Alba Iulia, un bărbat, cu un istoric medical fragil, un singur rinichi funcțional, diabet și afecțiuni cardiace, se prăbușise fără semne vitale. Agentul șef adjunct, Domșa Cristian, din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, și-a oferit sprijinul și a desfășurat activități de resuscitare, cot la cot, cu echipajul medical.

Sub palmele sale, inima bărbatului a început să bată din nou. Un act de voință, un act care arată că empatia, emoția și determinarea transformă o intervenție într-un act de curaj și umanitate.

,,A observat două figuri cunoscute care i-au atras atenția”

În 16 noiembrie 2025, în timp ce se afla pe strada eroilor din municipiul Blaj, colegul nostru, agent principal de poliție Ursu Vlad, din cadrul Poliției Municipiului Blaj, a observat două figuri cunoscute care i-au atras atenția.

Ultima dată îi văzuse pe cei doi bărbați în niște fotografii diseminate operativ de către poliția orașului Copșa Mică. În vederea identificării a doi bărbați în vârstă de 19 și 28 de ani, bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din Copșa Mică de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro. Polițistul se afla în timpul liber, însă nu a ezitat și a intervenit, solicitând sprijinul colegilor pentru a-i conduce la sediul poliției.

,,A pătruns într-un imobil în flăcări pentru a salva o femeie de 96 de ani”

În 14 mai 2025, agentul șef principal de poliție, Văsean Ovidiu, din cadrul Poliției Orașului Cugir, a răspuns prompt unui apel care anunța un incendiu la un imobil din Cugir. Ajuns la fața locului, nu a stat pe gânduri și a pătruns în imobil, preocuparea sa principală fiind să salveze persoana care se afla în interior, o femeie în vârstă de 96 de ani, imobilizată la pat. Un act de curaj și solidaritate care arată că, dincolo de uniformă, sunt oameni gata să riște pentru a-i salva pe ceilalți.

