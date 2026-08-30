5 ani și 4 luni de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei minore: Tribunalul Alba a demontat, probă cu probă, mecanismul din spatele „afacerii”

O relație de concubinaj, apartamente schimbate frecvent, anunțuri sexuale pe internet, telefoane folosite în comun, curse cu taxi și Bolt și bani cheltuiți la jocuri de noroc și pe droguri. Este tabloul descris de Tribunalul Alba în sentința penală pronunțată pe 28 august 2026 într-un dosar de trafic de minori și proxenetism. Instanța a condamnat inculpatul la 5 ani și 4 luni de închisoare, în regim de detenție. Hotărârea nu este definitivă.

O minoră de 17 ani, în centrul dosarului

Potrivit situației de fapt reținute de instanță, în perioada 30 octombrie 2024 – sfârșitul lunii aprilie 2025, persoana vătămată avea 17 ani și practica prostituția în mai multe localități, cu sprijinul și în folosul inculpatului, cu care se afla într-o relație de concubinaj.

Instanța a reținut că activitatea nu se desfășura într-un singur loc. Cei doi ar fi schimbat frecvent garsonierele și apartamentele închiriate, iar minora era trimisă și la domiciliile clienților. Contactarea acestora se realiza prin anunțuri explicite publicate pe site-ul Publi24, sub diferite nume de scenă.

Potrivit sentinței, inculpatul nu ar fi avut doar un rol pasiv. Instanța a stabilit că el controla și coordona activitatea, se ocupa de închirierea unor locuințe, de postarea și repostarea anunțurilor, de transportul minorei către clienți și de asigurarea protecției acesteia.

În unele situații, transportul era organizat chiar de inculpat, inclusiv prin curse de taxi sau Bolt.

Din apartamente în apartamente, din oraș în oraș

Investigația descrisă în hotărâre conturează o activitate desfășurată pe parcursul mai multor luni și în mai multe locații.

Într-una dintre perioadele analizate de instanță, între 18 ianuarie și începutul lunii februarie 2025, minora ar fi practicat prostituția aproape zilnic. Discuțiile cu potențialii clienți se purtau telefonic, iar acestora le erau comunicate serviciile oferite, tarifele și locul unde putea fi găsită.

Ulterior, cei doi s-au mutat succesiv în alte locuințe închiriate în regim hotelier. Instanța a identificat, pe baza probelor, mai multe astfel de perioade și locații, inclusiv deplasări ale minorei la adrese indicate de clienți.

Tarifele menționate în document variau, în funcție de situație, de la 150–300 de lei pentru anumite servicii până la aproximativ 400–500 de lei pe oră în cazul deplasărilor.

Pentru instanță, însă, aceste detalii nu au fost simple elemente de context. Ele au contribuit la demonstrarea caracterului organizat și repetat al activității și a implicării inculpatului.

Un apel la 112 a deschis drumul anchetei

Dosarul a pornit de la un episod care avea să devină esențial pentru anchetă.

La 23 decembrie 2024, polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 la un apartament în care se aflau persoana vătămată și inculpatul. Cei doi erau blocați în locuință și au fost scoși prin intermediul unei scări mobile, cu sprijinul unei echipe operative ISU.

Potrivit sentinței, după intervenție, persoana vătămată a declarat că practica prostituția de aproximativ trei luni. Mai mult, instanța consemnează că inculpatul ar fi spus atunci că se ocupă cu „activitatea de proxenetism”, profitând de aceasta și împărțind veniturile.

De aici, ancheta avea să se extindă. Parchetul a declinat competența în favoarea DIICOT, după apariția unor indicii privind săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Ulterior, urmărirea penală a fost extinsă pentru acte materiale noi și pentru infracțiunea de proxenetism.

Telefonul, una dintre piesele-cheie ale dosarului

Un rol important în demonstrarea acuzațiilor l-au avut datele informatice și comunicațiile.

Instanța a analizat telefoanele mobile folosite de persoana vătămată și inculpat, precum și date provenite din măsurile de supraveghere tehnică. Din conversațiile analizate ar fi rezultat că inculpatul era permanent la curent cu activitatea minorei.

Într-un mesaj din 5 decembrie 2024, acesta îi transmitea să se concentreze asupra activității, iar în ziua următoare îi cerea să îl anunțe dacă are client.

Potrivit instanței, conversațiile WhatsApp din perioada noiembrie 2024 – aprilie 2025 arată că inculpatul urmărea deplasările minorei la clienți și îi solicita să păstreze legătura cu el, să îi spună cât timp va rămâne la adresă și dacă apar probleme.

Ancheta informatică a scos la iveală și fotografii ale celor doi, fotografii care ar fi fost folosite ulterior în anunțurile de promovare a serviciilor sexuale.

Banii: jocuri de noroc, droguri și întreținerea inculpatului

Un alt element important în raționamentul magistraților Tribunalului Alba a fost chestiunea banilor.

Instanța a reținut că inculpatul nu avea o sursă legală de venit în perioada analizată și că beneficia de banii obținuți de persoana vătămată.

Într-o conversație cu mama inculpatului, persoana vătămată i-ar fi spus că acesta îi luase toți banii și plecase la jocuri de noroc. Un martor a declarat, de asemenea, că banii câștigați de tânără erau folosiți de amândoi și că inculpatul îi cheltuia inclusiv la cazino sau la aparate.

Sentința consemnează și că, potrivit probelor, o parte din bani ar fi fost folosită pentru consumul unor substanțe interzise.

Într-o altă declarație de martor, citată de instanță, inculpatul este descris ca fiind dependent financiar de veniturile obținute de tânără: fără banii acesteia, „nu ar fi avut niciun leu”.

Instanța: nu a fost o „necunoaștere” a vârstei

Una dintre chestiunile esențiale pentru acuzația de trafic de minori a fost dacă inculpatul știa că persoana vătămată era minoră.

Apărarea a susținut, potrivit hotărârii, că inculpatul nu ar fi știut vârsta reală a acesteia. Tribunalul a respins această explicație.

Instanța a indicat mai multe elemente: persoana vătămată fusese preluată temporar de DGASPC, inculpatul se interesase la instituție despre ea, iar în cadrul anchetei fusese audiată ca victimă a traficului de minori. În plus, un martor a declarat că îi spusese inculpatului că tânăra este minoră și că acesta ar fi răspuns că ea „arată” mai mare de 18 ani.

Pentru Tribunalul Alba, ansamblul acestor împrejurări excludea ipoteza unei simple erori privind vârsta.

Relatarea victimei, coroborată cu un volum mare de probe

Hotărârea nu se bazează pe o singură declarație.

Instanța enumeră un număr important de mijloace de probă: supraveghere tehnică, date furnizate de operatori, percheziții informatice, declarația persoanei vătămate, declarația inculpatului, numeroase declarații de martori, apeluri 112, înregistrări body-cam, imagini de supraveghere, date de trafic și localizare, documente DGASPC și alte acte de cercetare penală.

Mai multe persoane au confirmat că au beneficiat de servicii sexuale contra cost de la tânăra identificată ulterior drept persoana vătămată. Un martor a relatat chiar că aceasta avea vânătăi pe mâini și pe picior.

Pentru instanță, probele s-au susținut reciproc, formând un ansamblu suficient pentru a depăși standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Un episod tulburător: „oprește-te”

În dosar apare și o conversație din 27 noiembrie 2025, în care persoana vătămată îi reproșa inculpatului comportamentul său, invocând inclusiv faptul că ar fi fost bătută, că i-ar fi fost luați banii și că fusese pusă din nou să practice prostituția.

Răspunsul inculpatului, așa cum este redat în sentință, a fost și el relevant pentru instanță: acesta îi atrăgea atenția că telefoanele lor sunt monitorizate.

Un alt martor a declarat că inculpatul o bătea atunci când aceasta nu mai voia să practice prostituția și că profita de faptul că era îndrăgostită de el, amenințând-o că se va despărți de ea.

Aceste elemente au fost analizate de Tribunalul Alba în coroborare cu restul probelor, nu izolat.

Persoana vătămată a împlinit 18 ani la 22 septembrie 2025.

Potrivit instanței, sprijinul inculpatului nu s-ar fi oprit însă în acel moment. În perioada 10 octombrie – 4 noiembrie 2025, acesta ar fi continuat să faciliteze practicarea prostituției, să închirieze locuințe în regim hotelier, să asigure transportul și protecția și să obțină beneficii materiale.

Pentru această perioadă, faptele au fost încadrate juridic drept proxenetism, spre deosebire de perioada în care persoana vătămată era minoră, pentru care instanța a reținut infracțiunea de trafic de minori.

Ancheta a identificat și pentru această etapă anunțuri sexuale, conturi, numere de telefon și plăți asociate publicării acestora.

A recunoscut faptele și a cerut procedura simplificată

În cursul urmăririi penale, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere. La termenul din 25 mai 2026, însă, acesta a recunoscut integral faptele și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

Tribunalul a admis cererea, iar probele administrate în cursul urmăririi penale nu au mai fost readministrate în instanță.

Recunoașterea a fost luată în calcul la individualizarea sancțiunii. Totuși, instanța a subliniat gravitatea concretă a faptelor și durata activității infracționale.

Apărarea a cerut achitarea. Tribunalul a respins cererea

Înaintea pronunțării, inculpatul a solicitat achitarea, invocând mai multe temeiuri de drept procesual penal.

Tribunalul a respins însă aceste susțineri ca neîntemeiate. Concluzia instanței a fost că probele administrate contrazic apărarea și nu lasă un dubiu rezonabil cu privire la existența infracțiunilor și la săvârșirea lor de către inculpat.

Sentința: 5 ani și 4 luni de închisoare

Pentru trafic de minori, Tribunalul Alba a stabilit o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare. Pentru proxenetism, a aplicat o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. Cele două pedepse au fost contopite, rezultând o pedeapsă finală de 5 ani și 4 luni de închisoare, care urmează să fie executată în regim de detenție.

Instanța a dispus, totodată, interzicerea unor drepturi, inclusiv dreptul de a fi ales și de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat. De asemenea, inculpatului îi este interzis să comunice cu persoana vătămată sau să se apropie de aceasta la mai puțin de 50 de metri, pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei sau considerarea acesteia ca executată.

Tribunalul a dedus din pedeapsă perioada arestului preventiv începând cu 16 decembrie 2025 și a menținut măsura arestării preventive.

Statul își recuperează și cheltuielile judiciare

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, inculpatul a fost obligat la plata a 5.460,12 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În același timp, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată, în cuantum de 616 lei, urmează să fie suportat din fondurile Ministerului Justiției.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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