VIDEO | Piața volantă din Alba Iulia s-a mutat în parcarea de lângă stadionul ,,Cetate”. Părerile cumpărătorilor sunt împărțite: ,,,,Mai spațios locul, mai bine organizată”

Piața volantă din Alba Iulia funcționează începând de astăzi, 7 noiembrie 2025, în parcarea de lângă stadionul ,,Cetate” din municipiu. Decizia a fost luată ca urmare a dorinței de a asigura o mai bună organizare și funcționare a pieței, care până acum își desfășura activitatea pe Bulevardul Transilvaniei (Piața Pascu).
Astfel, parcarea publică de lângă stadionul Cetate va fi amenajată săptămânal, în ziua de vineri, oferind posibilitatea unui comerț în condiții civilizate și de siguranță alimentară.
Această schimbare se vrea a veni în sprijinul micilor producători din Alba Iulia și satele învecinate, care vând produse obținute în gospodăriile proprii, pentru că noua zonă este mai spațioasă, este situată în proximitatea unor artere importante ale municipiului și a unor stații de autobuz, beneficiind de un aflux important de trecători (potențiali cumpărători).
În ceea ce privește părerile clienților, părerile sunt împărțite. Sunt persoane care nu apropă mutarea pieței și argumentează că este prea departe pentru ei să vină la stadion, iar alții sunt de părere că zona este mult mai aerisită și mai accesibilă decât vechea locație.
„Este aproape de stația de autobuz. Am văzut că au coborât mulți oameni. Probabil pentru pensionari, care se deplasează mai greu, este mai benefic pentru ei”, a spus o femeie.
,,Mai spațios locul, mai bine organizată. Este o idee bună”, a considerat un bărbat.
„E foarte fain locul. E prima dată când vin în piață să mă bucur de producători,” a mai zis o altă femeie.
„O idee proastă, pentru că trebuia să o lase acolo. Vii până aici, la stadion, pentru că vor niște domni să schimbe destinația. Acolo toată lumea mergea și își făcea cumpărăturile și era ok,” a povestit cineva.
„O idee rea. Trebuie să ne deplasăm mai mult, până ne și obișnuim. Măcar până la primăvară o să ne obișnuim. Mai ales că acum se gata sezonul,” a fost părerea unui cuplu.
