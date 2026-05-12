31 mai 2026 | Cursa de rățuște, o nouă ediție la Alba Iulia: Mii de rățuște vor „invada” râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean

Cursa de rățuște 2026 la Alba Iulia: Mii de rățuște invadează râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean

,,Alba Iulia, mii de rățuște invadează râul Ampoi

Pe 31 mai, la Carolina Mall, revine Cursa de Rățuște – unul dintre cele mai îndrăgite evenimente caritabile organizate de Rotaract Alba Iulia.

2000 de rățuște vor lua startul pe apă, iar primele ajunse la finish aduc premii adoptatorilor lor.

Pe lângă cursă, te așteaptă jocuri, activități interactive, concursuri, roata norocului și atmosferă de festival pentru toată familia.

Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală”, se arată într-un comunicat transmis de Rotaract Alba Iulia.

