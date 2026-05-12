31 mai 2026 | Cursa de rățuște, o nouă ediție la Alba Iulia: Mii de rățuște vor „invada” râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean

Cursa de rățuște 2026 la Alba Iulia: Mii de rățuște invadează râul Ampoi în cadrul unui eveniment caritabil. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Spitalului Județean

Cursa de rățuște, a III-a ediție, revine la Alba Iulia pe data de 31 mai 2026, la Carolina Mall, atunci când 2000 de “rățuște” vor lua startul pe apă în cadrul evenimentului caritabil.

Primele clasate vor aduce premii adoptatorilor lor, transmit organizatorii. Mai mult decât atât, jocuri, activități interactive, concursuri, roata norocului sunt alte activități la care cei prezenți vor putea participa. 

Fondurile strânse vor contribui la dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală.

,,Alba Iulia, mii de rățuște invadează râul Ampoi 

Pe 31 mai, la Carolina Mall, revine Cursa de Rățuște – unul dintre cele mai îndrăgite evenimente caritabile organizate de Rotaract Alba Iulia.

2000 de rățuște vor lua startul pe apă, iar primele ajunse la finish aduc premii adoptatorilor lor.

Pe lângă cursă, te așteaptă jocuri, activități interactive, concursuri, roata norocului și atmosferă de festival pentru toată familia. 

Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală”, se arată într-un comunicat transmis de Rotaract Alba Iulia.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

FOTO | Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori

Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori În perioada 8–10 mai 2026, s-a desfășurat la Sinaia Conferința Națională Multidisciplinară „Eficientizarea actului educațional prin abordarea integrată a conținuturilor în învățământul preuniversitar", ediția a VII-a, eveniment dedicat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și […]

15 mai 2026 | Spectacol-concurs de recitare a poeziei, la Sebeș: Artiști îndrăgiți de public, invitați la eveniment

15 mai 2026 | Spectacol-concurs de recitare a poeziei, la Sebeș: Artiști îndrăgiți de public, invitați la eveniment Vineri, 15 mai 2026, începând cu ora 19.00, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga" care are loc la Sebeș, sunteți invitați la Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeș, în sala de evenimente, unde va avea loc un spectacol-concurs […]

13-17 mai 2026 | „Antichități și Legende", târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: „Un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc"

„Antichități și Legende", târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: „Un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc" În Cetatea Alba Carolina se va desfășura, în perioada 13-17 mai 2026, evenimentul „Antichități și Legende". Este vorba de un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și […]

