VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase

Peste 15.000 de utilizatori din Alba sunt în continuare fără curent din cauza ninsorilor. 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase.

La ora 08:30 privind situațiile înregistrate la nivelul județului Alba ca urmare a căderilor de zăpadă și a fenomenelor asociate:

Autoritățile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență și de asigurare a serviciilor publice intervin în continuare pentru restabilirea stării de normalitate, situația din teren la momentul de față fiind următoarea:

Utilități Publice:

* Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 15390 (față de 43.531 raportați inițial). În prezent, 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase.

* Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei este în curs de remediere, numărul consumatorilor afectați în prezent de oprirea pompelor de apă fiind de aproximativ 180 de consumatori.

* ISU Alba a a pus la Dispoziția DEER – Sucursala Alba 2 generatoare de mare putere (450 KVA si 250 KVA) si cinci generatore de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Cele șapte generatoare sunt utilizate astfel:

• Un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Ciuruleasa;

• Un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Câmpeni, ieșirea spre Abrud;

• Un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcțiune între localitatățile Ciuruleasa și Abrud;

• Un generator de 450 KVA (ISU Arad) va fi pus în funcțiune în localitatea Vidra;

• Un generator de 450 KVA (ISU Mureș) va fi pus în funcțiune în localitatea Avram Iancu;

• Un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcțiune în localitatea Horea;

• Un generator de 450 KVA (ISU Cluj) va fi pus în funcțiune în localitatea Sălciua de Jos;

Circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă.

Pe parcursul nopții s-a intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 64 utilaje.

Monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară iar până în momentul de față nu au fost raportate probleme privind transportul persoanelor dializate, al femeilor gravide sau al bolnavilor cronici către unitățile medicale.

Rugăm cetățenii să manifeste în continuare răbdare și înțelegere. Toate forțele de intervenție sunt mobilizate în teren și vor continua acțiunile până la remedierea tuturor problemelor și asigurarea circulației în condiții de deplină siguranță pe toate arterele județului.

