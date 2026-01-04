VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
Peste 15.000 de utilizatori din Alba sunt în continuare fără curent din cauza ninsorilor. 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase.
La ora 08:30 privind situațiile înregistrate la nivelul județului Alba ca urmare a căderilor de zăpadă și a fenomenelor asociate:
Autoritățile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență și de asigurare a serviciilor publice intervin în continuare pentru restabilirea stării de normalitate, situația din teren la momentul de față fiind următoarea:
Utilități Publice:
* Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 15390 (față de 43.531 raportați inițial). În prezent, 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase.
* Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei este în curs de remediere, numărul consumatorilor afectați în prezent de oprirea pompelor de apă fiind de aproximativ 180 de consumatori.
* ISU Alba a a pus la Dispoziția DEER – Sucursala Alba 2 generatoare de mare putere (450 KVA si 250 KVA) si cinci generatore de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.
Cele șapte generatoare sunt utilizate astfel:
• Un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Ciuruleasa;
• Un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Câmpeni, ieșirea spre Abrud;
• Un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcțiune între localitatățile Ciuruleasa și Abrud;
• Un generator de 450 KVA (ISU Arad) va fi pus în funcțiune în localitatea Vidra;
• Un generator de 450 KVA (ISU Mureș) va fi pus în funcțiune în localitatea Avram Iancu;
• Un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcțiune în localitatea Horea;
• Un generator de 450 KVA (ISU Cluj) va fi pus în funcțiune în localitatea Sălciua de Jos;
Circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă.
Pe parcursul nopții s-a intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 64 utilaje.
Monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară iar până în momentul de față nu au fost raportate probleme privind transportul persoanelor dializate, al femeilor gravide sau al bolnavilor cronici către unitățile medicale.
Rugăm cetățenii să manifeste în continuare răbdare și înțelegere. Toate forțele de intervenție sunt mobilizate în teren și vor continua acțiunile până la remedierea tuturor problemelor și asigurarea circulației în condiții de deplină siguranță pe toate arterele județului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul Penitenciarul Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare a lucrărilor aferente proiectului „Lucrări de intervenții la Post Control II-III”. Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții la Post Control […]
VIDEO | Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții
Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții Talciocul din Alba Iulia va fi deschis duminică, 4 ianuarie 2026, în ciuda ninsorilor abundente, iar lucrări de deszăpezire se vor efectua pe tot parcursul nopții. ,,Lucrăm toată noaptea, deszăpezim, dăm cu nisip și mâine deschidem talciocul în […]
FOTO | Mobilizare exemplară la Sântimbru, după ninsorile abundente: Localnicii din Dumitra și Totoi, care dețin tractoare și buldoexcavatoare, au ieșit la deszăpezit drumurile. Intervenții în toate satele comunei, încă de vineri noaptea
Mobilizare exemplară la Sântimbru, după ninsorile abundente: Localnicii din Dumitra și Totoi, care dețin tractoare și buldoexcavatoare, au ieșit la deszăpezit drumurile. Intervenții în toate satele comunei, încă de vineri noaptea Comuna Sântimbru s-a mobilizat exemplar sâmbătă, după ninsorile abundente din noaptea precedentă. Pe lângă intervențiile administrației locale în toate satele din comună, și localnicii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de clasa a XII-a simulările probelor scrise. Calendarul complet
Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de clasa a XII-a simulările probelor scrise. Calendarul complet Elevii de clasa a...
Câte zile de vacanță vor avea elevii în 2026: Când va fi vacanța de schi în Alba
Câte zile de vacanță vor avea elevii în 2026 Elevii se vor întoarce la cursuri, după vacanța de iarnă 2025-2026,...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum
Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum Jandarmii montani au intervenit...
Curier Județean
VIDEO | Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează în continuu în teren pentru remedierea defectiunilor rămase
Peste 15.000 de utilizatori din Alba, în continuare fără curent din cauza ninsorilor: 36 echipe DEER – Sucursala Alba acționează...
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul
Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul Penitenciarul Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...