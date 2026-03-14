VIDEO | Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la începutul anului 2026
Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la începutul anului 2026
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, cu o valoare a măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate de peste 250 de milioane de lei, au fost constatate de polițiști, la nivel național, de la începutul anului 2026.
Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), au fost desfășurate 13 operațiuni de amploare de administrare a probatoriului în dosare penale în cadrul cărora au fost puse în aplicare 164 de mandate de percheziție domiciliară.
„În domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, în primele două luni ale anului au fost sesizate peste 1.100 de infracțiuni, înregistrate aproximativ 1.000 de dosare penale, dintre care 591 din oficiu, valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate fiind de peste 250 de milioane de lei, în creștere cu 192% față de primele două luni din anul 2025, dintre care peste 51 de milioane de lei sume recuperate efectiv (…), valoare cu peste 70% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025”, a declarat sâmbătă, 14 martie 2026, într-o conferință de presă, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, Aurel Dobre.
Potrivit acestuia, anul trecut, au fost sesizate aproximativ 7.300 de infracțiuni, valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate fiind de peste un miliard de lei, în creștere cu 74% față de anul 2024, dintre care peste 354 de milioane de lei sume recuperate efectiv, valoare cu 139% mai mare decât în anul 2024.
Pe linia combaterii contrabandei, în primele două luni ale acestui an, în urma acțiunilor desfășurate de polițiști, au fost descoperite peste 2,1 milioane de țigarete și peste 360 de kilograme de tutun, fiind înregistrate aproximativ 60 de dosare penale, în care sunt cercetate 80 de persoane, și aplicate aproximativ 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1,7 milioane de lei.
Au fost desfășurate 13 operațiuni de administrare a probatoriului în dosare penale în cadrul cărora au fost puse în aplicare 95 de mandate de percheziție domiciliară.
Anul trecut, în urma activităților desfășurate, au fost capturate aproximativ 155 de milioane de țigarete, și peste 26 de tone de tutun, fiind aplicate peste 1.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8,2 milioane de lei.
În ceea ce privește combaterea macrocriminalității economico-financiare, pe parcursul anului 2025 au fost desfășurate 100 de acțiuni operative, pentru a proba activitatea infracțională a 726 de persoane cercetate.
Astfel, au fost puse în executare 842 de mandate de percheziție domiciliară și 482 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, au fost reținute 163 de persoane, au fost arestate 82 de persoane (dintre care șapte la domiciliu), iar față de 117 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.
‘„Au fost puse în executare 323 de ordonanțe de instituire a sechestrului, fiind instituite măsurii asigurătorii de 333 de milioane de lei. Totodată, au fost indisponibilizate peste 50 de milioane de țigarete și 22 de tone de tutun. În urma activităților desfășurate, au fost destructurate 33 de grupuri infracționale organizate, formate din 258 de persoane. (…) În primele două luni ale anului 2026, pe linia combaterii macrocriminalității economico-financiare, la nivelul structurilor de combatere a criminalității organizate, au fost desfășurate 14 acțiuni operative, pentru a proba activitatea infracțională a 65 de persoane cercetate. Astfel, au fost puse în executare 122 de mandate de percheziție domiciliară și 55 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, au fost reținute 18 persoane, 14 au fost arestate, iar față de opt persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar”, a precizat, în cadrul conferinței de presă, directorul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Cătălin Șerban.
El a mai menționat că au fost puse în executare 38 de ordonanțe de instituire a sechestrului, fiind instituite măsurii asigurătorii de peste 10 milioane de lei.
De asemenea, au fost indisponibilizate peste două milioane de țigarete, fiind identificată și o fabrică clandestină de țigarete.
sursa: IGPR, Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
VIDEO | Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la începutul anului 2026
Peste 1.100 de cazuri de evaziune fiscală, cu prejudicii de peste 250 de milioane de lei, în România, de la...
