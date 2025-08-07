VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști și amenzi de peste 9.500 de lei
Pe raza municipiului Blaj a avut loc la data de 7 august 2025, în intervalul orar 06.00 – 10.00, o acțiune, în sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică.
Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și Poliției Municipiului Blaj, precum și polițiști de combatere a criminalității organizate, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și de cei ai Grupării de Jandarmi Mobile ,,Regele Ferdinand I” Târgu Mureș, au acționat pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice și menținerea climatului de ordine și siguranță publică.
În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate, prin intermediul aplicației eDAC, 111 persoane și 89 de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, fiind efectuate 43 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Au fost constatate 46 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.675 lei.
Acțiunea a avut și o componentă preventivă care a vizat violența domestică. Astfel, polițiștii din municipiul Blaj au consiliat 18 persoane care fac obiectul monitorizării stărilor conflictuale.
De asemenea, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba au efectuat două percheziții domiciliare, în vederea documentării activității infracționale a două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
Din cercetări a reieșit că, la data de 1 august 2025, un tânăr de 21 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce se afla în Piața Agroalimentară din municipiul Blaj, ar fi achiziționat de la un bărbat produse pe care le-ar fi achitat cu o bancnotă contrafăcută.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate bancnote contrafăcute, în valoare totală de 750 de euro, precum și un telefon mobil.
Față de tânărul de 21 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost REȚINUT de polițiști pentru furt. A sustras de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia o geantă și parfumuri în valoare de […]
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag: Mașina pe care o conducea avea plăcuțe de înmatriculare false
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag Un bărbat din Jina a fost identificat în trafic la Șugag fără permis la volanul unui autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, în jurul orei 15.00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, […]
Bărbat din Aiud, cercetat pentru agresiune și distrugere: Victima, un prahovean de 53 de ani
Un bărbat din Aiud este cercetat pentru agresiune și distrugere după ce făcut scandal în fața unui magazin din localitate. Mai exact, agresorul, un aiudean în vârstă de 53 de ani, aflându-se în fața unui magazin din municipiu, pe fondul unor discuții contradictorii cu un alt bărbat, l-ar fi amenințat cu acte de violență. La […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și...
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei...
Știrea Zilei
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții
Președintele Nicușor Dan, „ucis” la televizor Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului...
Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...