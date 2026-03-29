VIDEO | Pelteaua de zmeură, produsul unicat realizat de doi soți de la o fermă din Stremț: ,,Este ceva nou, nu se găsește în alte părți”

Pelteaua de zmeură, produsul unicat realizat de doi soți de la o fermă din Stremț: ,,Este ceva nou, nu se găsește în alte părți"

Izabella Bodor de la ,,Ferma de Zmeruă” din comuna Stremț, se află la „Târgul Grădinarului” 2026 cu diferite produse pe bază de zmeură, realizate 100% de ea și de soțul ei.

Printre acestea se numără siropuri, dulceață, peltea sau butași de zmeură și de mure, despre care spune că sunt foarte sănătoase și gustoase. 

Pelteaua de zmeură, produsul inedit din cadrul standului: ,,Nu se găsește în alte părți” 

Dintre toate produsele expuse, Izabella Bodor a spus că, cel mai probabil, preferatul său este pelteaua de zmeură, despre care spune că este ceva nou, care nu se găsește în alte părți. 

,,Pelteaua este produsul preferat de mine, este ceva nou, nu se găsește în alte părți și este 100% făcut de mine. Pelteaua este spuma de zmeură pe care pot să o numesc o dulceață fără semințe. Mulți copii sau oameni în vârstă au alergie și sperăm ca anul acesta o vom produce și fără zahăr, deoarece tot mai multă lume încearcă să mănânce sănătos”, a explicat femeia pentru ziarulunirea.ro.

,,Doar eu și soțul ne ocupăm, este suficient” 

Izabella Bodor a continuat prin a spune că la fermă lucrează două persoane: ea și soțul ei. Consieră că este mai mult decât suficient, deoarece se pot organiza în liniște și pace: 

,,Doar eu și soțul ne ocupăm, este suficient. Ne organizăm în liniște și pace în sânul naturii ceea ce este extraordinar”, a mărturisit femeia. 

Ea a menționat și că ferma nu apelează la diferite forme de marketing sau de publicitate, deoarece clienții lor sunt fideli: 

,,Clienții nostrii sunt fideli și recunoscători. Ne caută și aici la târg. Însă toată vara și toată iarna ne caută la fermă, pe telefon sau personal.”

Prețuri 

La standul lui Izabella Bodor un borcan de peltea sau dulceață de zmeură costă 20 de lei, în timp ce siropurile se găsesc la prețul de 30 de lei.

