FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Primăriei
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Primăriei
Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 iunie 2026, în zona Primăriei din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme s-au ciocnit.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, zona Primariei.
In accident sunt 2 auto implicate, fara persoane încarcerate.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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