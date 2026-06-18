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CFR Călători introduce bilete electronice pentru rutele către Germania: Cum se pot cumpăra

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

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CFR Călători introduce bilete electronice pentru rutele către Germania: Cum se pot cumpăra 

Potrivit CFR Călători, începând din această lună, pasagerii pot achiziționa online bilete electronice pentru călătoriile dintre România și Germania, prin intermediul butonului „Cumpără bilete de tren online” din secțiunea Trafic Internațional a site-ului CFR Călători. Biletele pot fi folosite direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea sau ridicarea acestora din stațiile de cale ferată.

Până în prezent, biletul electronic era disponibil doar pentru relaţiile internaţionale dintre România şi Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Moldova şi Ucraina.

După finalizarea achiziţiei online şi generarea biletului din contul de utilizator, călătorii primesc biletul electronic pe adresa de e-mail, sub forma unui document PDF. Acesta poate fi prezentat direct de pe un dispozitiv electronic (telefon mobil, tabletă, laptop) sau tipărit.

Astfel, călătorii se pot prezenta direct la tren, fără alte formalităţi în staţia de plecare.

„Biletele electronice sunt nominale. La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren, călătorii trebuie să prezinte: biletul electronic afişat direct pe un dispozitiv electronic sau în format tipărit; documentul de identitate, în original (carte de identitate sau paşaport)”, se arată în comunicat.

Achiziţionarea biletelor online pentru destinaţii internaţionale este disponibilă pe www.cfrcalatori.ro, prin aplicaţia „Cumpără bilete de tren online/Trafic internaţional” sau direct la https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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