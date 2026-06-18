Peste 5.000 de euro pentru servicii de revizie şi recondiţionare a parasolarului de pe Atrium Centurionum, la sediul Consiliului Județean Alba: Cine le va asigura
Peste 5.000 de euro pentru servicii de revizie şi recondiţionare a parasolarului de pe Atrium Centurionum, la sediul Consiliului Județean Alba: Cine le va asigura
O firmă din Cristuru Secuiesc (județul Harghita) va furniza servicii de revizie şi recondiţionare a parasolarului de pe Atrium Centurionum, la sediul Consiliului Județean Alba.
Contractarea serviciilor, în valoare de 25.900 de lei (echivalentul a 5.112 euro), fără TVA, s-a făcut prin achiziție directă, miercuri, 17 iunie 2026.
În detaliu serviciile ce urmează fie prestate sunt realizarea unor operațiuni specializate de revizie și recondiționare a instalațiilor care compun sistemul, constând în înlocuirea componentelor de uzură cu piese cuprinse în seturile de servisare Warema W19, înlocuirea materialului parasolar pe unul dintre tronsoane cu material Warema W19, înlocuirea unui arc tub, a tălpicilor de prindere, a accesoriilor de șină și de cablaj, resetarea și reconfigurarea automatizării.
Achiziția include:
– Set de servisare w19 – 1 buc.;
– Material parasolar w19 – 1 buc.;
– Arc tub parasolar w19 – 1 buc.;
– Tălpici de prindere – 10 buc.;
– Accesorii de șină – 1 buc.;
– Accesorii de cablaj – 1 buc.;
– Manoperă – 1 buc.;
– Resetare automatizare – 1 buc.
Atrium Centurionum este un spațiu multifuncțional cultural și reprezentativ aflat în interiorul sediului Consiliului Județean Alba din Alba Iulia (str. Mihai Viteazul nr. 11), integrat în clădirea administrativă restaurată a fostului Comisariat de Război Habsburgic.
Zona de tip atrium amenajată în interiorul clădirii Consiliului Județean Alba este folosită pentru expoziții, lansări de carte, concerte și recitaluri, evenimente culturale și ceremonii publice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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