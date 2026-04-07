VIDEO | Pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești au început săpăturile la un nou tunel, „Boița 1”: Ce lungime vor avea galeriile acestuia

Pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești au început săpăturile la un nou tunel, „Boița 1”: Ce lungime vor avea galeriile acestuia

Pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești, pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu), au început săpăturile la încă un tunel, a anunțat, luni, 6 aprilie 2026, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit acestuia, tunelul „Boița 1” va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1).

În paralel continuă lucrările la tunelul Robești (900 m) unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă.

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri.

Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km).

video: Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

