VIDEO| Paul Voicu: Un milion de lei din bugetul de evenimente al Primăriei Alba Iulia va fi transferat către departamentele care asigură funcționarea orașului în situații de urgență

„Dragii mei albaiulieni,

Alba Iulia a crescut în ultimii ani și prin evenimentele care au dat viață cetății și au adus bucurie oamenilor ei.

Acum, evenimentele sunt de alta natură, iar noi avem obligația să le tratăm cu maximă seriozitate. Voi propune și susține în Consiliul Local transferarea a 1 milion de lei din bugetul de evenimente al Primăriei Alba Iulia către departamentele care asigură funcționarea orașului în situații de urgență și care au mult mai multă nevoie de susținere concretă ACUM.

De asemenea, alți 4,5 milioane de lei din transport, cheltuieli de capital și reparații curente vor fi transferați pentru a face față oricărui scenariu nedorit.

Pentru a întări răspunsul nostru la această provocare am apelat inclusiv la relațiile pe care Alba Iulia le are la nivel de orașe înfrățite. Suntem convinși că în aceste momente solidaritatea este cel mai bun răspuns. Am intrat în legătură cu administrații locale din Austria, Germania și, chiar China, pentru a verifica în ce măsură ne pot sprijini cu materiale și echipamente medicale. Pot să vă spun că, în curând, va ajunge la Alba Iulia un stoc de dezinfectant, pe care îl vom distribui unde e nevoie. Suntem într-o permanentă colaborare cu celelalte instituții pentru a ne pune de acord cu privire la necesitățile imediate și viitoare.

Revin cu precizarea că informațiile corecte și nemijlocite le puteți afla de pe site-ul informare.apulum.ro, mai ales cu privire la mobilitatea la nivelul municipiului și alte decizii adoptate în cadrul Consiliului Local pentru Situații de Urgență. Tot prin intermediul site-ului informare.apulum.ro, care are inclusă opțiunea de whatsapp, puteți ține legătura cu colegii noștri din dispeceratul Direcției de Asistență Socială.” – Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia

