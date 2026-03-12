VIDEO | Patru tineri REȚINUȚI de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis
Patru tineri reținuți de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a 4 persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârste cuprinse între 20 și 26 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023 – 2025, la diferite intervale de timp, una dintre persoanele în cauză, de 26 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de substanțe interzise, preponderent sub formă de „cristale” (3 CMC, 4 CMC și 4 BMC), cu 100 de lei pentru o doză.
Ulterior, în intervalul cuprins între 2025 și martie 2026, aceeași persoană, împreună cu femeia cercetată în cauză, ar fi deținut și vândut, în mod repetat, droguri de risc, de mare risc și noi substanțe psihoactive către consumatori din județele Alba și Cluj, cu precădere din municipiile Alba Iulia, Sebeș și Cluj-Napoca.
Cercetările au reliefat că, în contextul comercializării drogurilor și produselor psihoactive, persoana de 26 de ani, în mai multe rânduri, ar fi condus autoturisme, pe drumurile publice, în pofida faptului că avea exercitarea acestui drept suspendată.
De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că o altă persoană în cauză ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanțe interzise pentru celelalte persoane cercetate și că, la rândul său, ar fi vândut droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive.
Pentru realizarea tranzacțiilor cu droguri, două dintre persoanele implicate ar fi utilizat metoda „dead drop”. Relaționare cu clienții s-ar fi realizat online, iar după ce aceștia efectuau plata, ridicau drogurile din diverse locuri din zona municipiilor Sebeș și Alba Iulia indicate de către persoanele cercetate, fie prin coordonate geografice, fie prin fotografii.
O parte dintre substanțele interzise tranzacționate ar fi fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, iar în urma celor 4 percheziții efectuate de polițiști la data de 11 martie a.c., au fost descoperite și ridicate 7,3 kilograme canabis, 2,1 kilograme substanțe interzise sub formă de cristal, 300 de grame de cocaină, 32 de comprimate ecstasy, 40 de grame de ketamină, 20 de grame de ciuperci uscate, 8 cântare electronice, aproximativ 68.000 de lei, 2.800 de euro și 300 de dolari, bunuri folosite la ambalarea, porționarea și consumul drogurilor, precum și alte mijloace de probă.
Ieri, 11 martie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor 4 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În sarcina persoanei de 26 de ani, s-a reținut și comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Astăzi, 12 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele reținute și cea a arestului la domiciliu față de femeie (aflată în stare avansată de graviditate), pentru 30 de zile. Față de cea de-a patra persoană reținută, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au luat măsura controlului judiciar.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, al polițiștilor din municipiile Alba Iulia, Blaj și Sebeș și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Numele său este legat de proiectarea și […]
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor Kronospan Trading SRL a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalație uscară fibră”. Obiectivul proiectului […]
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat miercuri, 11 martie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ. ,,Un tânăr […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a...
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru tineri REȚINUȚI de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis
Patru tineri reținuți de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără...
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat...
Curier Județean
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în...
13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri,...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...