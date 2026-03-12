VIDEO | Patru tineri REȚINUȚI de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis

Patru tineri reținuți de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a 4 persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârste cuprinse între 20 și 26 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023 – 2025, la diferite intervale de timp, una dintre persoanele în cauză, de 26 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de substanțe interzise, preponderent sub formă de „cristale” (3 CMC, 4 CMC și 4 BMC), cu 100 de lei pentru o doză.

Ulterior, în intervalul cuprins între 2025 și martie 2026, aceeași persoană, împreună cu femeia cercetată în cauză, ar fi deținut și vândut, în mod repetat, droguri de risc, de mare risc și noi substanțe psihoactive către consumatori din județele Alba și Cluj, cu precădere din municipiile Alba Iulia, Sebeș și Cluj-Napoca.

Cercetările au reliefat că, în contextul comercializării drogurilor și produselor psihoactive, persoana de 26 de ani, în mai multe rânduri, ar fi condus autoturisme, pe drumurile publice, în pofida faptului că avea exercitarea acestui drept suspendată.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că o altă persoană în cauză ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanțe interzise pentru celelalte persoane cercetate și că, la rândul său, ar fi vândut droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive.

Pentru realizarea tranzacțiilor cu droguri, două dintre persoanele implicate ar fi utilizat metoda „dead drop”. Relaționare cu clienții s-ar fi realizat online, iar după ce aceștia efectuau plata, ridicau drogurile din diverse locuri din zona municipiilor Sebeș și Alba Iulia indicate de către persoanele cercetate, fie prin coordonate geografice, fie prin fotografii.

O parte dintre substanțele interzise tranzacționate ar fi fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, iar în urma celor 4 percheziții efectuate de polițiști la data de 11 martie a.c., au fost descoperite și ridicate 7,3 kilograme canabis, 2,1 kilograme substanțe interzise sub formă de cristal, 300 de grame de cocaină, 32 de comprimate ecstasy, 40 de grame de ketamină, 20 de grame de ciuperci uscate, 8 cântare electronice, aproximativ 68.000 de lei, 2.800 de euro și 300 de dolari, bunuri folosite la ambalarea, porționarea și consumul drogurilor, precum și alte mijloace de probă.

Ieri, 11 martie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor 4 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În sarcina persoanei de 26 de ani, s-a reținut și comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Astăzi, 12 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele reținute și cea a arestului la domiciliu față de femeie (aflată în stare avansată de graviditate), pentru 30 de zile. Față de cea de-a patra persoană reținută, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, al polițiștilor din municipiile Alba Iulia, Blaj și Sebeș și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

