VIDEO | ,,Păștenii” de la Vinerea, obicei vechi păstrat cu sfințenie de 78 de ani. În Joia Mare, localnicii de 60 de ani, îmbrăcați în costume populare, duc vinul și pâinea la Biserică

,,Păștenii” de la Vinerea, obicei vechi păstrat cu sfințenie de 78 de ani. În Joia Mare, localnicii de 60 de ani, îmbrăcați în costume populare, duc vinul și pâinea la Biserică

Localnicii din Vinerea participă în Joia Mare, 9 aprilie 2026, la o procesiune și la un ceremonial religios care datează de 78 de ani, din 1946, an în care preotul paroh din acea vreme a decis că „paștele” să fie dat, în comun, de localnicii care împlinesc în cursul anului respectiv vârsta de 60 de ani.

Un obicei vechi de zeci de ani, ‘Păştenii’, este păstrat cu sfinţenie în satul Vinerea, care aparţine de oraşul Cugir, acolo unde, pe durata mai multor zile din Săptămâna Mare, au loc o serie de evenimente la care participă, îmbrăcaţi în costume populare, toţi cei care împlinesc în cursul anului vârsta de 60 de ani, femei şi bărbaţi, şi cărora le revine misiunea de a pregăti şi împărţi ‘Paştile’ pentru întreaga comunitate.

Pregătirile pentru acest obicei debutează încă de la Bobotează, când generaţia care a organizat în anul precedent Paştile predă ‘mandatul’ celor care vor împlini în cursul anului vârsta de 60 de ani.

,,Pentru buna organizare și desfășurare a acestui eveniment unic din viața fiecăruia, ,,păștenii” încep să se reunească cu un an înainte, în prima duminică după ,,Rusalii” și aleg mai întâi gazda de unde se vor lua ,,Paștile”. Gazda trebuie să fie neapărat un bărbat din leat, căsătorit și care să fie un bun gospodar, într-un an se stabilește din partea de jos a satului, iar în anul următor din partea de sus.

Anul acesta a fost rândul părții de jos a satului să desemneze pe cel mai bun gospodar, care să fie gazdă pentru această manifestare deosebită, fiind ales Domițian Drogoțel, credincios al Parohiei Ortodoxe Vinerea I.

După alegerea gazdei ,,păștenii” se întâlnesc lunar, în prima duminică, cu multă conștiinciozitate și analizează cu responsabilitate realizările de până în acel moment, ce dificultăți s-au întâmpinat și ce sarcini le revin de îndeplinit în continuare.

În duminica de ,,Florii” toți ,,păștenii” împreună cu cei doi preoţi parohi, Andrei Dănilă, respectiv Mihai Gălățeanu, se adună la casa gazdei, unde se alege vinul pentru ,,Paști”, se împodobesc ciuberele cu flori și panglici tricolore, lumânările care se împart credincioșilor în ,,Joia Mare”, la coșuri se pun ștergare și verdeață, se aerisesc desagii pentru pâine și se stabilește programul pentru ,,Săptămâna Mare”.

În ,,Joia Mare”, zi considerată de mare sărbătoare pentru întreaga comunitate vinereană, ,,păștenii” se întâlnesc dimineaţa la ora 8, la biserică îmbrăcați în tradiționalele costume populare, de unde se pornește în procesiune spre casa gazdei. Alaiul pornește având în frunte ,,păștenii” ce poartă drapelul României și al Uniunii Europene, urmați de cei cu praporii, de copiii cu sfeșnice, preoți, cantori, ,, păștenele” cu coșulețe, apoi ceilalți credincioși din sat și cei veniți din țară și străinătate, special pentru pentru acest eveniment emoționant.

La casa gazdei se oficiază slujba de Te-Deum, binecuvântându-se pâinea din care se pregătește ,,Sfintele Paști” și se împart lumânările împodobite pentru a fi aprinse în noaptea de Înviere, tuturor celor prezenți”, notează Dorin David.

,,Păștenii” iau desagii cu pâinea, parastase și prescuri, iar femeile ,,păștene” iau ciuberele frumos împodobite cu flori și verdeață și întreg alaiul se îndreaptă înapoi la biserică unde se săvârșește Sfânta Litrughie a Sf.Vasile cel Mare, în cadrul căreia ,, păștenii” care au primit dezlegare de la duhovnic se împărtășesc cu Sfintele Taine. După Sfânta Liturghie se oficiază un parastas pentru pomenirea colegilor trecuți la cele veșnice. La ieșirea din biserică, copiii și nepoții ,, păștenilor”, îmbrăcați de asemenea în straie populare, oferă tuturor participanțior la slujbă, câte un colac și un pahar de vin în memoria celor dispăruți din leat.

Pregătirea Paștilor în acest an, este asigurată de către un număr de 27 de persoane, pe care merită să le amintim : Dumitru Asaftei, Iuliana Barbu, Florica Câmpean, Dorina Cioran, Nicolae Cioran, Simion Cîndroi, Mircea Cîrja, Maria Crăciun, Dorina Cristinescu, Domițian Drogoțel, Cornel Drogoțel, Petru Filimon, Alexandru Gațu, Gheorghe Groza, Ileana Groza, Georgeta Haiduc, Dorin Herlea, Silviu Ionașcu, Dorin Mihăilă, Monica Romoșan, Tatiana Romoșan, Carmen Simedru, Nicolae Simedru, Viorica Simedru, Doina Turlea, Cornelia Uritescu și Evelinia Vaedean.

Cei trecuți la cele veșnice din acest leat, sunt: Mircea Bura, Laurean Dinu, Georgeta Drogoțel și Marin Pașca.

,,În zilele următoare ,, păștenii” participă activ, la toate celelalte activități ale bisericii, Sf.Maslu și Prohodul în ziua de vineri, asigură paza Sfântului Mormânt în noaptea de vineri, iar sâmbătă după –amiază, se taie pâinea, se pune vinul, se așează în ciubere și se păstrează în biserică până la Înviere.

Sfânta Înviere are loc noaptea la ora 12, eveniment așteptat cu nerăbdare de către întreaga comunitate creștină. După ce preotul rostește :,,Veniți de luați Lumină!” urmează procesiunea de ocolire a bisericii, iar după oficierea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia se sfințesc ,,Paștile”, ele se împart de către ,, pășteni” tuturor credincioșilor prezenţi la Marele Praznic, care pleacă spre case, liniștiți și bucuroși, vestind prin salut : ,,Hristos A Înviat !”, răspunsunzându-li-se imediat :,,Adevărat A Înviat!”.

După toată acestă osteneală, în ,,Duminica Tomii”, ,, păștenii” vor petrece împreună la ,,Ospățul Paștilor”, fericiți și mulțumiți că, au dus la bun sfârșit, tradiționalul obicei”, mai scrie Dorin David.

Acest minunat obicei a fost preluat și la Cugir în anul 1981, la Biserica ,,Sfânta Treime”, de către vrednicul preot slujitor Gheorghe Donu, continuând până în prezent. În ultimii ani obiceiul a fost adoptat și de către alte parohii din Cugir sau localități învecinate dar, niciunde nu are desfășurarea și amploarea manifestării de la Vinerea.

