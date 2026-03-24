VIDEO | Paște 2026 la Alba Iulia: Ce surprize pregătește Primăria pentru copii și părinți de sărbătorile pascale

Bogdan Ilea

acum o oră

Sărbătorile pascale din 2026 se apropie cu pași repezi, iar Primăria Alba Iulia a demarat deja primele acțiuni pentru pregătirea orașului de Paște.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat pentru Ziarul Unirea care sunt planurile administrației locale pentru această perioadă și despre modul în care orașul va fi pregătit pentru sărbători:

„Sigur, ne apropiem cu pași repezi de Sfintele Paște. Pe 5 avem Paștele romano-catolicilor, al evanghelicilor, al reformaților și al unitarienilor, iar pe 12, Paștele greco-catolicilor și al ortodocșilor. Pentru ambele sărbători vrem să pregătim orașul. Vedeți că am început curățenia peste tot, în zonele verzi”, a explicat edilul din Alba Iulia.

Gabriel Pleșa: ,,Pregătim și surprize pentru copii”

Primarul din Alba Iulia a mai precizat că administrația locală pregătește surprize, în special pentru cei mici. Este vorba despre figurine, iepurași, ouă de Paște și alte decoruri care urmează să fie amplasate în mai multe zone din oraș. 

Edilul speră ca atât copiii, cât și părinții să se bucure de atmosfera sărbătorilor pascale și să păstreze amintiri frumoase prin fotografii realizate alături de acestea:

,,Pregătim și surprize pentru copii, pentru că vom avea figurine, ouă, iepurași și altele, alături de care copiii se vor bucura să se fotografieze, iar părinții, îmi doresc eu, desigur, dacă vremea va fi bună, să iasă în parc și să se poată bucura împreună de sărbătorile pascale, care sunt extraordinare. Profit de această ocazie să urez un Paște fericit tuturor albaiulienilor. Hristos a înviat și să ajute Dumnezeu să trăim în pace și, în primul rând, în liniște aceste sărbători minunate”, a mai spus Gabriel Pleșa.

Curier Județean

FOTO | Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de minute

în

24 martie 2026

De

Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari Născută în satul Cunța, județul Alba, într-o familie modestă, dar plină de căldură și sprijin, Paula Medrea și-a descoperit încă de mică dragostea pentru muzică. Părinții i-au oferit tot […]

Citește mai mult

Curier Județean

Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

24 martie 2026

De

Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare Spitalul Municipal Blaj a lansat, luni, 23 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unui aparat radiologic. Valoarea totală estimată a achiziției este de 988.429 de lei, fără TVA. Data limită […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

24 martie 2026

De

Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026 Performanță deosebită la Olimpiada de Fizică 2026 pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.  „Suntem mândri să anunțăm că elevul Todoca Toma-Andrei, din clasa a VII-a, s-a calificat la Etapa Națională a Olimpiadei […]

Citește mai mult