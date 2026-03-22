VIDEO | Panseluțele, vedetele primăverii timpurii: „Rezistă la frig și se întrețin ușor”. Alegerea ideală în această perioadă, spune un producător din Sâncrai
Bolgar Geza, producător de flori din Sâncrai, sat ce aparține municipiului Aiud, prezent la Plantfest Aiud, a vorbit despre cele mai potrivite plante pentru această perioadă, prețurile din acest an dar și recomandările pentru cumpărători.
Ziarul Unirea a discutat cu Bolgar Geza despre florile pe care le produce, ce plante sunt recomandate în această perioadă, cât de ușor se întrețin, dar și care sunt prețurile pentru panseluțe, bănuței și mușcate.
Ce flori se plantează acum și care sunt prețurile la standul producătorului din Sâncrai
Producătorul a povestit că la standul său se găsesc bănuței, dar și mușcate, inclusiv mușcate suspendate. Acesta a menționat că mușcatele pot fi cumpărate deja, mai ales de cei care le pot ține în interior pe timpul nopții.
În ceea ce privește prețurile, panseluțele se vând cu 3 lei, bănuțeii cu 5 lei, mușcatele costă între 12 și 15 lei, iar cele suspendate ajung la 40 de lei. Potrivit acestuia, sunt prețuri accesibile, pentru toate buzunarele.
,,Prețul de producție a crescut, dar prețul de vânzare din păcate este același ca anul trecut pentru că trăim în vremurile pe care le trăim”, a explicat acesta.
Panseluțele, recomandarea acestei perioade: ,,Rezistă cel mai bine la temperaturile scăzute”
Bolgar Geza a explicat că, în această perioadă, panseluțele sunt cele mai potrivite pentru plantare, deoarece rezistă foarte bine la temperaturile mai scăzute de afară. Producătorul a precizat că acestea sunt printre puținele flori care pot fi plantate acum direct în pământ, fără probleme, tocmai datorită rezistenței lor la frig.
,,În perioada aceasta plantăm panseluțe. Se pun în pământ pentru că doar ele rezistă la timpul de afară la gradele care sunt acum”, a mai povestit Bolgar Geza.
În plus, acestea nu sunt greu de întreținut, fiind nevoie doar de plantare și udare periodică, a spus în final producătorul din Sâncrai.
FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România”
Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România” Mihaela Mih-Dehelean a participat, ieri, 21 martie 2026, la Gala Excelenței în Fitness – Performanțele anului 2025. Sportiva a publicat un mesaj emoționant, pe o rețea de socializare, în care a vorbit despre anii de muncă, disciplina și […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Petrești, pe DN67C: Două autoturisme, implicate. Intervine de urgență un echipaj de prim-ajutor
ACCIDENT rutier la Petrești pe DN67C: Două autoturisme, implicate Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 martie 2026, la Petrești, pe DN67C. Din primele informații, două autoturisme sunt implicate. Citește și: ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a decedat Potrivit ISU […]
FOTO | Peste 300 de persoane au plantat 1.600 de puieți de salcâm în Teiuș: Voluntarii au contribuit la creșterea ,,plămânului verde” al orașului nostru
FOTO | Peste 300 de persoane au plantat 1.600 de puieți de salcâm în Teiuș: Voluntarii au contribuit la creșterea ,,plămânului verde” al orașului nostru Peste 300 de persoane au participat la Teiuș la o acțiune de plantare desfășurată sub egida „Pădurea CCIFER”, în urma căreia peste 1.600 de puieți de salcâm au fost plantați, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a decedat
ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a...
VIDEO | Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori și 80 de utilaje
Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Sebeș: Bărbat găsit inconștient în apartament de fiica sa, căzut pe podeaua din bucătărie. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE în Sebeș: Bărbat găsit inconștient în apartament de fiica sa, căzut pe podeaua din bucătărie. Medicii nu au mai...
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea Arieșului”
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, memoriu adresat conducerii României, privind ,,problemele grave cu care se confruntă Țara Moților, cu predilecție Valea...
Curier Județean
FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România”
Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România” Mihaela Mih-Dehelean a...
FOTO | ACCIDENT rutier la Petrești, pe DN67C: Două autoturisme, implicate. Intervine de urgență un echipaj de prim-ajutor
ACCIDENT rutier la Petrești pe DN67C: Două autoturisme, implicate Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 martie 2026, la...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Opinii Comentarii
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...