VIDEO | Panseluțele, vedetele primăverii timpurii: „Rezistă la frig și se întrețin ușor”. Alegerea ideală în această perioadă, spune un producător din Sâncrai

Bolgar Geza, producător de flori din Sâncrai, sat ce aparține municipiului Aiud, prezent la Plantfest Aiud, a vorbit despre cele mai potrivite plante pentru această perioadă, prețurile din acest an dar și recomandările pentru cumpărători.

Ce flori se plantează acum și care sunt prețurile la standul producătorului din Sâncrai

Producătorul a povestit că la standul său se găsesc bănuței, dar și mușcate, inclusiv mușcate suspendate. Acesta a menționat că mușcatele pot fi cumpărate deja, mai ales de cei care le pot ține în interior pe timpul nopții.

În ceea ce privește prețurile, panseluțele se vând cu 3 lei, bănuțeii cu 5 lei, mușcatele costă între 12 și 15 lei, iar cele suspendate ajung la 40 de lei. Potrivit acestuia, sunt prețuri accesibile, pentru toate buzunarele.

,,Prețul de producție a crescut, dar prețul de vânzare din păcate este același ca anul trecut pentru că trăim în vremurile pe care le trăim”, a explicat acesta.

Panseluțele, recomandarea acestei perioade: ,,Rezistă cel mai bine la temperaturile scăzute”

Bolgar Geza a explicat că, în această perioadă, panseluțele sunt cele mai potrivite pentru plantare, deoarece rezistă foarte bine la temperaturile mai scăzute de afară. Producătorul a precizat că acestea sunt printre puținele flori care pot fi plantate acum direct în pământ, fără probleme, tocmai datorită rezistenței lor la frig.

,,În perioada aceasta plantăm panseluțe. Se pun în pământ pentru că doar ele rezistă la timpul de afară la gradele care sunt acum”, a mai povestit Bolgar Geza.

În plus, acestea nu sunt greu de întreținut, fiind nevoie doar de plantare și udare periodică, a spus în final producătorul din Sâncrai.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI