VIDEO | Pălării cu suflet, confecționate într-un mic atelier din Ighiu. Pentru un look chic și modern, trebuie să scoți din buzunar între 150 și 200 de lei

Pălării cu suflet, confecționate într-un mic atelier din Ighiu. Pentru un look chic și modern, trebuie să scoți din buzunar între 150 și 200 de lei
Într-un mic atelier din Ighiu, județul Alba, din câteva mâini dibace, prind viață cele mai frumoase pălării. Nyk Hats este afacerea unei familii din Alba care a accesat fonduri europene prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Atelierul are în prezent trei angajați și are sediul în Ighiu. Meșterii pălărieri din atelierul Nyk Hats confecționează mai multe modele de pălării, iar operațiunea este una complexă și presupune mai multe operațiuni. Pălăriile sunt trase pe calapod, lăsate să se usuce și abia apoi urmează restul de operații la ele: „Materia primă, cloș, care vine apretat, vine pus pe forme, lăsat să se usuce, apoi vin scoase de pe formă. Fiecare pălărie are forma asta. Avem aici o pălărie oșănescă, pălărie modernă, care are aplicații, se pot pune curele, se poate pune orice accesoriu pe ele”, spune femeia.
Pălăriile sunt lucrate manual, din materiale naturale, iar modelele sunt atât pentru femei și bărbați, pălării moderne, pălării țărăneși și ciobănești: „Totul se face manual, inclusiv pălăriile de cowboy, finisatul se face manual. Când vine călcată, este formată manual. Și în ceea ce privește călcatul, nu lucrăm cu presă, totul se face manual”.
Pălăriile sunt confecționate din lână sută la sută și ornate cu diferite accesorii, de la curelușe, la panglici, pene sau șnururi care, de cele mai multe ori, pot fi schimbate după placul celui sau celei care o poartă. Prețurile încep de la 150 de lei și ajung până la 200 de lei: „Nu sunt produse scumpe, dar lucrul la ele este migălos, intră multă materie primă, materiale auxiliare, munca noastră și alte lucruri de care e nevoie pentru a ajunge la un produs finit. Din păcate, ne lovim și de probleme, cum este marfa chinezească, care este sintetică și nu ține”, mai spune meșterul pălărier.
„Le facem cu drag, le lucrăm manual. Fiecare pălărie contează pentru noi și ne sunt dragi. Când lucrezi, când îți place ce faci, atunci e dragoste de meserie și de tradiție, în cazul nostru”, este de părere femeia.
Societatea Nyk Hats SRL, din comuna Ighiu, judeţul Alba, a inaugurat atelierul ce produce pălării în urmă cu aproximativ 5 ani, printr-o investiţie de 70.000 de euro suportată 100% prin submăsura 6.2 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”.
Conform planului de afaceri, beneficiarul a construit un spaţiu format din cameră de lucru, magazie şi grup sanitar, dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţii propuse prin proiect. De asemenea, a achiziţionat echipamente noi şi performante, necesare producţiei de pălării, precum şi materie prime şi auxiliară.
Produsele confecţionate în cadrul societăţii sunt comercializate în târgurile şi pieţele din împrejurimi, magazine, precum şi prin intermediul internetului. Societatea realizează pălării clasice şi moderne, adăugând noi modele pentru noi clienţi. Proiectul a demarat în a patra lună de la semnarea contractului de finanţare şi a fost implementat în totalitate în 48 de luni.
