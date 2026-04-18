Ştirea zilei

VIDEO | Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg

Mădălina Opriș

Publicat

acum 9 minute

în

De

Ovidiu Kiss, un bărbat din Alba-Iulia, motociclist și, bineînțeles, rocker adevărat, a fost sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto din Alba, cu o motocicletă construită de el, la scară naturală, din piese din dezmembrări.

Motocicleta, o adevărată capodoperă împodobită cu cranii, lanțuri, flăcări și pânze de păianjen, a fost admirată de sutele de participanți la eveniment, fie ei motocicliști, pasionați sau doar vizitatori.

,,De mic mi-au plăcut și le-am călărit, iar când am crescut m-am apucat de așa ceva. Ca să realizez o motocicletă de acest fel e greu, ca timp vorbim de o muncă de 8 luni până la un an”, a declarat Ovidiu pentru ziarulunirea.ro.

Fiind motociclist de mic și știind cum arată o motocicletă cap-coadă, bărbatul a mai avut nevoie doar de piese pentru a ajunge la rezultatul dorit: ,,Este o motocicletă de ornament, de design, nu se poate circula cu ea. Nu este funcțională pentru că nu se poate omologa și atunci nu are rost să o construiesc să meargă”, mai spune bărbatul.

Ovidiu şi-a descoperit talentul în urmă cu mai mulţi ani, pe vremea când era mecanic auto în Spania, unde i-a venit ideea să realizeze o motocicletă în mărime natural din piese vechi. A denumit-o „Motorul“, seamănă cu o motocicletă din seria filmelor Mad Max şi cântăreşte aproape 500 de kilograme, fiind piesa de rezistenţă a expoziţiei sale.

Motocicleta de expoziție care ,,a furat” privirile tuturor nu este singura operă realizată de albaiulian. Ovidiu realizează veritabile ,,sculpturi” din piese de maşini, biciclete şi chiar din drujbe vechi. Din dezmembrări, cu un ,,ochi de artist și mână de mecanic, plin de metal în atelier și în inimă, adică rocker metalist”, cum îl descrie un cunoscut, biker-ul din Alba Iulia aduce la viață lucruri uimitoare.

Fiecare lucrare are istoria lui, dar piesa de suflet rămâne motocicleta. Lucrările albaiulianului au fost expuse de-a lungul anilor la diverse evenimente și pot fi cumpărate sau chiar comandate, fiecare în funcție de preferințe, pentru că, așa cum mărturisea în urmă cu câțiva ani ,,pot realiza aproape orice, imaginaţia mea nu are limite”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 aprilie 2026

De

APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă” Un apel disperat a fost lansat în mediul online de iubitorii din animale din Alba, pentru salvarea mai multor câini fără stăpân care se […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | S-a deschis sezonul moto 2026, în Alba: Paradă moto cu sute de motocicliști din județ pe străzile din Alba Iulia. Ateliere educative, demonstrații de prim-ajutor și tombolă cu premii

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

18 aprilie 2026

De

S-a deschis sezonul moto 2026, în Alba: Paradă moto cu sute de motocicliști din județ pe străzile din Alba Iulia. Ateliere educative, demonstrații de prim-ajutor și tombolă cu premii Sute de motocicliști din Alba participă sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto în parcarea Carolina Mall, din Alba Iulia. Organizatorii au pregătit tombole și […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de ore

în

17 aprilie 2026

De

Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci” Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia au luat o pauză de la meciurile de fotbal și au venit să se bucure, alături […]

Citește mai mult