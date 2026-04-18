VIDEO | Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg

Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg

Ovidiu Kiss, un bărbat din Alba-Iulia, motociclist și, bineînțeles, rocker adevărat, a fost sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto din Alba, cu o motocicletă construită de el, la scară naturală, din piese din dezmembrări.

Motocicleta, o adevărată capodoperă împodobită cu cranii, lanțuri, flăcări și pânze de păianjen, a fost admirată de sutele de participanți la eveniment, fie ei motocicliști, pasionați sau doar vizitatori.

,,De mic mi-au plăcut și le-am călărit, iar când am crescut m-am apucat de așa ceva. Ca să realizez o motocicletă de acest fel e greu, ca timp vorbim de o muncă de 8 luni până la un an”, a declarat Ovidiu pentru ziarulunirea.ro.

Fiind motociclist de mic și știind cum arată o motocicletă cap-coadă, bărbatul a mai avut nevoie doar de piese pentru a ajunge la rezultatul dorit: ,,Este o motocicletă de ornament, de design, nu se poate circula cu ea. Nu este funcțională pentru că nu se poate omologa și atunci nu are rost să o construiesc să meargă”, mai spune bărbatul.

Ovidiu şi-a descoperit talentul în urmă cu mai mulţi ani, pe vremea când era mecanic auto în Spania, unde i-a venit ideea să realizeze o motocicletă în mărime natural din piese vechi. A denumit-o „Motorul“, seamănă cu o motocicletă din seria filmelor Mad Max şi cântăreşte aproape 500 de kilograme, fiind piesa de rezistenţă a expoziţiei sale.

Motocicleta de expoziție care ,,a furat” privirile tuturor nu este singura operă realizată de albaiulian. Ovidiu realizează veritabile ,,sculpturi” din piese de maşini, biciclete şi chiar din drujbe vechi. Din dezmembrări, cu un ,,ochi de artist și mână de mecanic, plin de metal în atelier și în inimă, adică rocker metalist”, cum îl descrie un cunoscut, biker-ul din Alba Iulia aduce la viață lucruri uimitoare.

Fiecare lucrare are istoria lui, dar piesa de suflet rămâne motocicleta. Lucrările albaiulianului au fost expuse de-a lungul anilor la diverse evenimente și pot fi cumpărate sau chiar comandate, fiecare în funcție de preferințe, pentru că, așa cum mărturisea în urmă cu câțiva ani ,,pot realiza aproape orice, imaginaţia mea nu are limite”.

