VIDEO | Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg
Ovidiu Kiss, un bărbat din Alba-Iulia, motociclist și, bineînțeles, rocker adevărat, a fost sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto din Alba, cu o motocicletă construită de el, la scară naturală, din piese din dezmembrări.
Motocicleta, o adevărată capodoperă împodobită cu cranii, lanțuri, flăcări și pânze de păianjen, a fost admirată de sutele de participanți la eveniment, fie ei motocicliști, pasionați sau doar vizitatori.
,,De mic mi-au plăcut și le-am călărit, iar când am crescut m-am apucat de așa ceva. Ca să realizez o motocicletă de acest fel e greu, ca timp vorbim de o muncă de 8 luni până la un an”, a declarat Ovidiu pentru ziarulunirea.ro.
Fiind motociclist de mic și știind cum arată o motocicletă cap-coadă, bărbatul a mai avut nevoie doar de piese pentru a ajunge la rezultatul dorit: ,,Este o motocicletă de ornament, de design, nu se poate circula cu ea. Nu este funcțională pentru că nu se poate omologa și atunci nu are rost să o construiesc să meargă”, mai spune bărbatul.
Ovidiu şi-a descoperit talentul în urmă cu mai mulţi ani, pe vremea când era mecanic auto în Spania, unde i-a venit ideea să realizeze o motocicletă în mărime natural din piese vechi. A denumit-o „Motorul“, seamănă cu o motocicletă din seria filmelor Mad Max şi cântăreşte aproape 500 de kilograme, fiind piesa de rezistenţă a expoziţiei sale.
Motocicleta de expoziție care ,,a furat” privirile tuturor nu este singura operă realizată de albaiulian. Ovidiu realizează veritabile ,,sculpturi” din piese de maşini, biciclete şi chiar din drujbe vechi. Din dezmembrări, cu un ,,ochi de artist și mână de mecanic, plin de metal în atelier și în inimă, adică rocker metalist”, cum îl descrie un cunoscut, biker-ul din Alba Iulia aduce la viață lucruri uimitoare.
Fiecare lucrare are istoria lui, dar piesa de suflet rămâne motocicleta. Lucrările albaiulianului au fost expuse de-a lungul anilor la diverse evenimente și pot fi cumpărate sau chiar comandate, fiecare în funcție de preferințe, pentru că, așa cum mărturisea în urmă cu câțiva ani ,,pot realiza aproape orice, imaginaţia mea nu are limite”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai multe state pentru identificarea acestuia
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai...
Care au fost motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024: „N-a fost o decizie ușoară”
Care au fost motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024: „N-a fost o decizie ușoară” Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Simina...
Știrea Zilei
VIDEO | Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg
Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria...
FOTO | APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă”
APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile....
Curier Județean
Centrul istoric din Sebeș, punct important pe harta patrimoniului românesc cu peste 50 de obiective clasate în Lista Monumentelor Istorice. 18 aprilie, Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor
Centrul istoric din Sebeș, punct important pe harta patrimoniului românesc cu peste 50 de obiective clasate în Lista Monumentelor Istorice....
18 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
18 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Opinii Comentarii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie Ziua internațională a hemofiliei este marcată în întreaga lume la...