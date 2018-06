FOTO,VIDEO: Un tânăr din Alba face opere de artă din piese de mașină, toate uzate. Cum arată superbele creații, admirate în țară și străinătate

Rocker autentic și motociclist împătimit, Ovidiu Kiss intimidează pe mulți la prima vedere, însă puțini știu că sub tatuajele care îi acoperă pielea se ascunde un suflet de artist și un talent rar întâlnit, care pune piesă lângă piesă și realizează niște sculpturi incredibile.

Tânărul are 35 de ani, este din Alba Iulia și este creatorul unor sculpturi din piese auto vechi. Artistul albaiulian realizează aceste incredibile opere folosind doar piese reciclate ale autoturismelor, motocicletelor sau bicicletelor. Ovidiu își alege materia primă din atelierele de mașini vechi, apoi le curăţă şi sortează, iar în cele din urmă, piesele sunt asamblate și sudate în lucrări cu diverse dimensiuni.

Și-a descoperit pasiunea în urmă cu 11 ani, în perioada când se afla în Spania și lucra la un service auto: “În urmă cu 11 ani, eram în Spania, lucram la un service și într-o perioadă mai moartă, când nu aveam de lucru, fiind motociclist, m-am gândit să construiesc o motocicletă. Și am făcut-o, din piese uzate, de la mașini, de la drujbe, orice am avut la dispoziție.”

La întorcerea în țară a urmat o pauză de 3-4 ani în care nu a mai creat nimic: “De vreun an, am zis să încerc să fac ceva deosebit, ce nu este la noi în oraș și din câte știu nici în țară. Am început să îmi caut piese și primele lucrări pe care le-am creat au fost un camion și un elicopter. Folosesc rulmenți, chei, șuruburi, pinioane, lanțuri, telescoape, pistoane, fel și fel de piese, toate uzate. ”

Spune că folosește orice obiect găsește, însă în principal îl ajută piesele de mașină, de motociclete, șuruburi, chei sau lanțuri. Îmbină perfect materialele găsite, iar imaginația lui depășește orice limită. Sculpturile lucrate până în ultimul detaliu sunt impresionante, iar cei care le-au văzut nu au putut să nu fie impresionați.

Operele de artă modernă ale albaiulianului au putut fi admirate de curând la Expozitia Despina Camino Art la Palatul Noblesse la București și la Transilvania Tattoo Expo 2018, de la Sibiu, iar laudele nu au întârziat să apară: “Am admirat superbele creaţii ale lui Ovidiu Kiss, între care se remarcă “Motorul”, o motocicletă tip Mad Max cântărind aproape jumătate de tonă confecţionată din zeci de piese, repere şi mecanisme colectate după o muncă de mare migală.”

Pe lângă partea financiară pe care o implică realizarea lucrărilor, și timpul acordat procesului de creație este foarte important. “La o piesă mică lucrez de regulă 3-4 zile, iar la cele mari, fiind și mai complexe, lucrez luni de zile. La motocicletă am lucrat cam 8 luni. Am făcut-o după stilul meu, după placul meu.”

Fiecare lucrare are istoria lui, dar piesa de suflet rămâne motocicleta, pe care Ovidiu intenționează să o așeze acasă, în living.

În prezent lucreză la zodiac, a terminat deja câteva piese și mai urmează și altele. Pe viitor intenționează să realizeze și o miniatură a turnului Eiffel și personajul Alien în mărime naturală.

Deși pare o alegere inedită pentru alți sculptori, lui Ovidiu Kiss fierul i se pare cel mai bun material. Totul este făcut din pasiune, iar asta îl face fericit.

Mădălina Opriș

