VIDEO | Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului

Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului

Comunitatea din Bucium a participat duminică, 12 aprilie, de la ora 12:30, la evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei de sărbătoare.

Primarul din comuna Bucium, Cornel Napău, a explicat pentru ziarulunirea.ro că obiceiul este unul aproape unic în Munții Apuseni, iar la Bucium a fost adaptat sub forma unui concurs.

„Este un obicei foarte vechi, pe care îl știm din copilărie. La noi, în Joia Mare se ridică această suliță, iar în prima zi de Paște organizăm concursul de suit pe suliță. Este un obicei aproape unic în Apuseni, iar la Bucium s-a păstrat și s-a transformat într-un concurs”.

Sulița era ridicată și organizată de către flăcăi (tinerii necăsătoriți), iar participarea lor avea mai multe semnificații: era un mod de afirmare a statutului lor în comunitate, marca trecerea spre maturitate și integrarea în rândul tinerilor activi ai satului, le oferea ocazia să se remarce în fața fetelor și a întregii comunități

Obiceiul suliței poate avea legături simbolice și cu memoria tinerilor morți.

În unele interpretări etnografice, astfel de obiceiuri pascale păstrează urme ale unor ritualuri mai vechi, în care comemorarea morților (mai ales a celor tineri) se împletea cu sărbătoarea renașterii și a vieții.

Bolunduț Ovidiu, un localnic din Bucium-Poieni a explicat pentru Ziarul Unirea că obiceiul foarte vechi are influențe Austro-Ungare:

,,Sulița este de pe vremuri adusă de strămoșii noștrii care au făcut armata în imperul Austro-Ungar. Au preluat de acolo această sărbătoare cu sulița”, a explicat Bolunduț Ovidiu despre acest obicei.

Evenimentul aduce în prim-plan tradiții specifice zonei, dar și momente artistice susținute de invitați speciali.

Din program au facut parte: „Hora Unirii”, un concurs de ciocnit ouă, dar și urcatul pe suliță în târg, la Bucium Poieni.

„Tradiția suliței la biserică” este momentul special al evenimentului.

Pe scenă au fost așteptați mai mulți invitați speciali, printre care Gabriela Bolunduț și formația, Alexandra Vereș, dar și Ansamblul „Aurarii”, care vor contribui la atmosfera de sărbătoare prin muzică și dansuri specifice.

