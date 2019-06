VIDEO / OAMENI care PLÂNG neputincioși la Răchita, când văd cum le este distrusă munca de-o viață

Oamenii sunt disperați la Răchita. Viitura de sâmbătă i-a lăsat fără nimic. Doar ce aveau pe ei. Abia au reușit să se salveze din calea puhoiului de apă. Munca de-o viață le este distrusă.

”Apa venea tot către noi, noi fugeam la deal. M-o distrus cu totul. Într-o oră! Dezastru! Apa a fost în casă de un metru. Nu am mai văzut așa ceva. Am 41 de ani, nu am mai văzut așa ceva. Am muncit o viață întreagă. Doamne!”, spune printre lacrimi de deznădejne un localnic.