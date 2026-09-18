Foto: Pugiliștii de la CS Unirea Alba Iulia, rezultate notabile la Săliștea, Păltiniș și Arad | Podiumuri pentru Leonardo Căldărariu, Ioan Ordean și Samuel Stoica, elevii antrenorului Nicolae Paștiu

Pugiliștii de la CS Unirea Alba Iulia, rezultate notabile la Săliștea, Păltiniș și Arad | Clasări pe podium pentru Leonardo Căldărariu, Ioan Ordean și Samuel Stoica, elevii antrenorului Nicolae Paștiu

Pugiliștii de la CS Unirea Alba Iulia au realizat rezultate notabile la Săliștea, Păltiniș și Arad, competiții de pregătire în cadrul cărora Leonardo Căldărariu, Ioan Ordean și Samuel Stoica, elevii antrenorului emerit Nicolae Paștiu, au reușit clasări pe podium.

Sunt pregătiri pentru participarea la Campionatul Național Under 23, de la Constanța, de la finele lunii viitoare. Dar iată rezultatele înregistrate de reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri:

*„Ringul Viitorilor Campioni”, un eveniment organizat de Primăria comunei Săliștea și Alin Pobar, arbitrul internațional originar din localitate, la care au concurat 18 cluburi din țară. Leonardo Alin Clăldărariu – locul 2 la categoria 50 kg, cadeți; Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 57 kg tineret; Samuel Stoica – locul întâi la cat. 65 kg, seniori. Samuel Stoica, originar din Săliștea, a disputat ultimul meci al galei, unul în care a câștigat, înainte de limită, după ce adversarul din Zalău a fost numărat în 3 rânduri.

*Centura Păltiniș- Sibiu, ediția a 37-a, cu boxeri de la 12 cluburi: Leonardo Alin Căldăraru – locul întâi la categoria 50 kg, cadeți, și câștigător al Centurii Păltiniș; Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 60 kg, tineret, victorie prin inferioritate, câștigător al Centurii Păltiniș în ultimele 4 ediții;

*Memorialul „Florin Barna” Arad, ediția a treia, un turneu internațional, cu prezența a 12 cluburi din România, Austria, Serbia și Ungaria (Florian Barna a fost adversar în ring pentru Nicolae Paștiu și multă vreme au activat împreună ca antrenori). CS Unirea a fost reprezentată de Leonardo Alin Căldăraru – locul 2 la categoria 48 kg, cadeți și Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 57 kg, tineret (s-a impus, în prima repriză, prin inferioritate).

„Sunt sportivi cu mult potențial, sper că vor crește valoric și își vor demonstra calitățile și la următoarele competițiii. Mulțumesc familiilor acestora și conducerii clubului”, a punctat antrenorul emerit Nicolae Paștiu.

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