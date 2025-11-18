VIDEO | O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă”

O tânără originară din Alba i-a cucerit pe jurații de la ,,Chefi la cuțite” cu o rețetă de somon, dar și cu o poveste de viață impresionantă: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru și dacă gătești cu inimă”

Petruța Rusalina Blană are 26 de ani și este din Aiud, județul Alba. Tânăra a participat la ediția de luni, 17 noiembrie 2025, a emisiunii ,,Chefi la cuțite”, iar preparatul pe care l-a gătit – primul somn al sezonului – i-a adus 3 cuțite și șansa de a merge în etapa următoare, în bootcamp.

,,Îmi doream să ajung aici! Mi-am imaginat treaba asta mai tot timpul și acum mi se pare ireal. Simt că se întâmplă ceva woow. N-am mai trăit emoțiile astea de foarte mult timp, de când s-a născut fiul meu”, a mărturisit tânăra.

Petruța a gătit un somon în crustă de pesmet, cu cartofi și un sos de smântână și mărar, care i-a impresionat pe chefi: ,,Simplitatea poate să schimbe votul nostru, dacă este gătit cu inimă, corect și așa cum trebuie”, au spus bucătarii din juriu.

Tânăra gătește pentru casă și spune că a crescut cu ,,Chefi la cuțite”, dorindu-și tot timpul să ajungă la emisiune: ,,E minunat că am reușit să vă cunosc, cred că e una dintre cele mai frumoase etape din viața mea, că am reușit să vă cunosc în persoană și chiar dacă nu iau nici un cuțit mă bucur de moment”, le-a spus tânăra chefilor.

Viața nu a fost deloc blândă cu Petruța, dar aceasta a reușit să treacă peste perioada grea din viața ei, iar în prezent are o familie superbă cu care se mândrește.

A crescut la Aiud, într-o familie modestă cu 5 frați, cu un tată care are probleme cu alcoolul, cu certuri, nemulțumiri zi de zi și bătăi. Mama îi lua apărarea, dar era și ea bătută. Acum, când îi cumpără cadouri fiului ei, tot timpul are senzația că e și ea împlinită.

Petruța are 8 clase terminate, mai departe nu a reușit să meargă: ,,E groaznic să nu ai liniște, să nu poți învăța pentru școală și acasă având o situație în care nu te poți concentra niciodată. Dacă trec mai departe ar fi apogeul meu până în momentul de față”, a mai spus concurenta.

La 16 ani, tânăra din Aiud a plecat în Anglia, în căutarea unei vieți mai bune, a liniștii, dar și să facă un ban: ,,Am plecat la periferia Londrei, mi-am adunat bani să plec la mare, dar am plecat la Londra”, povestește Petruța.

A plecat singură, fără a avea un loc de muncă și 3 zile a dormit în parc. Ziua mergea pe la terase, magazine, baruri, ca să își găsească de lucru. În prima zi nu a găsit nimic, iar a doua zi a luat-o de la capăt pe altă stradă. A treia zi a găsit o doamnă care avea un restaurant italian unde a rămas la spălat de vase și, pe lângă salar, a primit și o cameră. A rămas acolo 6 luni.

În iunie 2007, când Petruța avea 9 ani, frații ei au murit într-un incendiu. Dispăruse calul de acasă, iar părinții mei erau plecați să îl caute, atunci a luat foc casa: ,,Erau flăcări imense, casa a căzut și mama era în stradă plângând. Fratele ei avea 8 ani, sora ei 7, iar cea mai mică 9 luni. Mama era însărcinată cu fratele meu care acum va face 18 ani. Mai am și o surioară care va face 10 ani. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva”, povestește cu tristețe femeia.

Pe soțul ei l-a cunoscut pe internet: ,,Venise din Germania în vacanță, mi-a trimis cerere de prietenie pe Facebook și am început să vorbim. Eu sunt din Aiud, el din Constanța și m-a chemat să bem o cafea la el în oraș. Am zis niciodată nu o să vin. Și a venit el. A spus că va veni el, dar nu l-am crezut. A venit cu trenul până la Aiud, a călătorit toată noaptea. Ne-am îndrăgostit și acum avem un băiețel de 5 ani”.

