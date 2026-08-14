VIDEO | O femeie și un bărbat din Aiudul de Sus, reținuți de polițiști pentru furt calificat: Ar fi sustras 40 de baloți de lucernă de pe un teren agricol din Teiuș
O femeie și un bărbat din Aiudul de Sus, reținuți de polițiști pentru furt calificat: Ar fi sustras 40 de baloți de lucernă de pe un teren agricol din Teiuș
O femeie și un bărbat din Aiudul de Sus au fost reținuți de polițiști pentru furt calificat, după ce ar fi sustras 40 de baloți de lucernă de pe un teren agricol din Teiuș.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de două persoane, un bărbat, în vârstă de 30 de ani, și o femeie, în vârstă de 32 de ani, ambii din localitatea Aiudul de Sus, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 2 august 2026, cei doi s-ar fi deplasat pe raza orașului Teiuș și, de pe un teren agricol, ar fi sustras 40 de baloți de lucernă, creând un prejudiciu de aproximativ 1200 de lei.
Astăzi, 14 august 2026, polițiștii din orașul Teiuș, pentru documentarea și probarea activității infracționale, au pus în executare mandatul de percheziție domiciliară, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Aiud.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, al celor din cadrul Poliției Municipiului Aiud și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
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