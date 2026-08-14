Curier Județean

Aiudean de 35 de ani, reținut de polițiști: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,94 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Aiudean de 35 de ani, reținut de polițiști: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,94 mg/l

Un aiudean de 35 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,94 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În noaptea de 13/14 august 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 35 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,94 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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